Damazo “N”, exentrenador de gimnasia en Nuevo León, recibió sentencia por delitos sexuales contra cuatro de sus exalumnas.

¿Cuántos años de prisión podría recibir Damazo “N”?

El tiempo que pasará en prisión aún no se ha dado a conocer, aunque una fuente oficial del juzgado aseguró que podría tener una pena de 28 años y 11 meses por cinco delitos, de los cuales tres son atentados al pudor y uno equiparable a la violación.

Alejandro Romano, abogado de las víctimas, afirmó que Damazo “N” también deberá pagar la reparación del daño. Destacó que “es considerable el tiempo que fue sentenciado”.

Qué dijeron las víctimas y la postura de la defensa tras la sentencia

El hombre fue notificado de su sentencia dentro del penal de Apodaca, donde está detenido desde hace más de un año. Romano recordó que la defensa de Damazo “N” aún puede impugnar la resolución del juez, pero el abogado aseveró que estará atento a dicho proceso. Agregó que las víctimas están satisfechas de que al fin se haga justicia en este caso.

Las claves del caso: abusos denunciados en San Nicolás de los Garza

En 2025, al menos dos exgimnastas hicieron públicos los abusos que sufren por parte de Damazo “N” en un gimnasio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Las víctimas revelaron que el profesor aprovechaba su figura de autoridad para acometer los abusos en el recinto y también durante competencias estatales o nacionales, donde las menores debían viajar y el sujeto se acercaba a las menores de forma indebida o incluso entraba a sus habitaciones de hotel.

¿Por qué el juzgado clasificó el delito como atentado al pudor?

Las mujeres agredidas afirmaron que los abusos ocurrieron entre los años 2012 y 2015. Debido a ello, el sujeto fue juzgado por la ley vigente en ese entonces, la cual clasificaba el abuso sexual como un “atentado al pudor”, delito que cambió en 2016.