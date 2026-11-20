Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra los momentos de angustia que vivieron seis personas a bordo de una avioneta que se estrelló en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La grabación, captada desde el interior de la aeronave, revela los gritos de desesperación de los pasajeros y tripulantes durante los segundos previos al accidente.

¿Qué muestra el VIDEO de la avioneta antes de estrellarse en Nuevo León?

La grabación, permite conocer cómo se vivió el accidente desde el interior de la aeronave.

Al inicio se observa una toma desde una de las ventanas, mientras la avioneta avanza a gran velocidad por la pista.

Segundos después se escucha un sonido agudo y una persona exclama: “¡No quiere!”, aparentemente en referencia a las dificultades para conseguir que la aeronave despegara.

Pese a ello, continúa el intento por tomar altura, pero la maniobra no resulta como se esperaba. El celular cae debido a los movimientos bruscos y comienza a girar sobre el piso, mientras se escuchan las reacciones de los ocupantes.

La tensión aumenta cuando una de las personas grita que todos deben salir de la unidad.

📹Momentos de angustia vivieron los seis ocupantes de una avioneta que se accidentó durante la tarde del miércoles en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Apodaca. Un video grabado desde el interior de la aeronave captó los gritos de pasajeros y tripulación durante los… pic.twitter.com/h6FZTJMGIH — El Horizonte (@ElHorizontemx) November 20, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente de la avioneta en Apodaca, Nuevo León?

El accidente aéreo ocurrió alrededor de las 13:50 horas del miércoles 18 de noviembre, cuando una avioneta Piper Malibu, realizaba maniobras de despegue desde el Aeropuerto Internacional del Norte.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, la aeronave perdió potencia y terminó saliendo de la pista, atravesó la malla perimetral del aeropuerto y se estrelló sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca.

Tras el impacto, la avioneta terminó incendiándose sobre la vialidad, lo que provocó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia para atender la situación y controlar el fuego.

¿Qué pasó con las seis personas que viajaban en la avioneta?

Pese a lo aparatoso del accidente, las seis personas que viajaban en la aeronave sobrevivieron.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los dos tripulantes y los cuatro pasajeros presentaron golpes y lesiones menores, sin que se reportaran personas fallecidas ni heridas de gravedad.