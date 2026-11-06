Durante una sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora Margarita García García, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), lanzó una severa crítica en contra del exsubsecretario de Salud y actual encargado de Asuntos de Salud en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza, Hugo López-Gatell Ramírez. La diputada cuestionó el elevado gasto del erario público destinado a mantener la estancia y comodidades del funcionario en el extranjero, calificando como un exceso las prestaciones y beneficios que percibe en su encargo diplomático en abierta contradicción con el discurso oficial.

La integrante del bloque oficialista denunció desde la tribuna parlamentaria que López-Gatell recibe un sueldo mensual que asciende a los 215 mil pesos, al cual se suman apoyos extraordinarios para vivienda, gastos de mudanza internacional y prestaciones adicionales. García García enfatizó que este nivel de ingresos sobrepasa los topes salariales establecidos en la legislación federal, señalando puntualmente que “nadie puede ganar más que la presidenta”, por lo que recriminó que se mantengan este tipo de privilegios económicos financiados con dinero de la ciudadanía.

🚨 "Nadie puede ganar más que la presidenta": Diputada del PT arremete contra lujos y sueldo de López-Gatell



La diputada Margarita García cuestionó severamente los recursos públicos asignados a @HLGatell como encargado de asuntos de salud en la Misión Permanente de México en… pic.twitter.com/RUcVHi95fz — Político MX (@politicomx) November 6, 2026

Señalamientos por viáticos, viajes y lujos de López-Gatell

La denuncia de la legisladora del PT retoma y respalda los hallazgos vertidos en una investigación periodística de Azteca Noticias, donde se documentó que el gasto acumulado para sostener la representación de López-Gatell en el extranjero supera los 2.5 millones de pesos asignados del presupuesto público. En el informe se detallan las erogaciones destinadas no solo a su retribución mensual y su residencia, sino también a viáticos y pasajes para que el funcionario asista de manera constante a diversos congresos e itinerarios internacionales.

Margarita García recriminó incluso que la logística dispuesta para el funcionario haya incluido el traslado de su automóvil particular hasta el continente europeo para asegurar su comodidad durante el desempeño de sus funciones. Ante el pleno de San Lázaro, la diputada del PT exigió una revisión a fondo de la nómina y los recursos asignados a la Misión Permanente de México, argumentando que el mantenimiento de estos altos sueldos y concesiones representa un agravio a la política de austeridad y a las demandas prioritarias en materia de salud que enfrenta el país