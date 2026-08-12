Notas
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"Enfermo de poder": Sube de tono la discusión entre Morena y PT en Zacatecas y las críticas a David Monreal
Lilia Aguilar explota contra David Monreal por calificar de “autoatentado” el ataque al equipo de Geovanna Bañuelos. La alianza Morena-PT pende de un hilo en Zacatecas.
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"Es un incompetente": Tensión entre PT y Morena tras declaración del gobernador David Monreal
Geovanna Bañuelos y la cúpula del PT explotan contra el gobernador David Monreal tras calificar como “autoatentado” el accidente de su equipo en Zacatecas.
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PT contra gobernador de Coahuila: presenta demanda de juicio político
La demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila fue presentada por el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, ante el área jurídica de la Cámara de Diputados.
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Interpretan narcocorrido en el Pleno del Congreso de Michoacán bajo permiso del PT
Mientras el estado atraviesa una crisis de seguridad, legisladores de Michoacán escuchan narcocorridos en el Congreso estatal. Te contamos quién es el polémico diputado del PT que abrió las puertas del Congreso a este show.
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Se negaron a parar y los arrestaron: Detienen a diputado del PT, "Tony" Flores y a su hermana, exalcaldesa de Múzquiz, en Coahuila
Fue durante la madrugada del pasado 9 de junio que el diputado del PT, “Tony” Flores, y su hermana, Tania Flores, quedaron detenidos tras una intensa persecución en Coahuila, ¿qué pasó?
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PT propone frenar bloqueos de la UIF: Exigen orden judicial para congelar cuentas bancarias
Los senadores del PT presentan una iniciativa para que la UIF no pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial y así proteger la presunción de inocencia de los ciudadanos.