Diputada del PAN presenta denuncias por actos violentos en el Congreso

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar denuncias penales contra las personas responsables de los actos violentos ocurrido ayer en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX).

La diputada adelantó que en este momento cuenta con la protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"Acabo de presentar las denuncias penales contra las personas que asaltaron al Congreso de la Ciudad de México, y trataron de atentar contra mí, en específico, tenemos perfectamente detectadas a tres personas de quienes ya les dimos todas las pruebas a la Fiscalía y además solicitamos se realice una investigación para dar con las demás personas, esperamos que la autoridad haga su trabajo y no encubra si es que hay personas de Morena, atrás de todo esto, no puede haber nada, ni nadie por encima de la ley".

Acabo de presentar las denuncias penales ante la @FGRMexico contra las personas responsables de los actos violentos de ayer en el @Congreso_CdMex. pic.twitter.com/kC8OlCqJ9y — América Rangel (@AmerangelLorenz) February 22, 2023

Congreso de la CDMX a favor de la libertad, pero en contra de la violencia

Tras los hechos violentos ocurridos el día de ayer en el Congreso de la CDMX, diputados de diversas fracciones parlamentarias hicieron un corte de caja de los hechos en los que se violento el recinto de Donceles y Allende.

El presidente de la Mesa Directiva Fausto Zamorano advirtió que la presidencia está a favor de la libertad de expresión en todas sus vertientes, siempre y cuando sea dentro de un marco de respeto a los derechos de todas las personas y sin recurrir a la violencia.

“Hago un especial reconocimiento al personal de resguardo, servicios generales y demás compañeros que laboran, en el Congreso que se unieron para proteger a las personas que estábamos al interior del recinto exponiéndose a cualquier peligro”.

En el pleno, el diputado panista Federico Döring, lamentó los hechos y aclaró que el blanquiazul no presentará denuncias.

"No queremos criminalizar la protesta, si bien no compartimos la forma en que se expresaron el día de ayer, entendemos que tiene todo el derecho a hacerlo y no seremos ninguno de nosotros promotores de fincamiento de responsabilidad penal ninguna, por los daños que sufrió ayer el Congreso de la Ciudad de México, ningún legislador de Acción Nacional, va a convalidar, va a impulsar, va a pedir, que se de vista en una carpeta a la Fiscalía por los daños que sufrió ayer el Congreso, tenemos que aprender de todo para mejorar los canales de comunicación y de diálogo, quien lo ha hecho hoy fue por las amenazas a su integridad física y de muerte".

Tras la trifulca en el Congreso de la CDMX, dos elementos de resguardo fueron hospitalizados y otros seis tienen diversas lesiones por las que que no requirieron atención hospitalaria.