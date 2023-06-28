Aprueban llamar a reunión a López-Gatell por desaparición de normas oficiales de salud

Ciuda de México. Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó llamar a cuentas al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell para que explique el por qué la desaparición de 35 normas oficiales de salud y el impacto que tendrá para la atención de las personas que sufren diversas enfermedades como el cáncer de mama, cérvico uterino, de próstata; diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y sobrepeso, cólera, lepra, entre otras afecciones. Pero no será una comparecencia solo se le convocará a reunión de trabajo. Ahora solo falta que definan la fecha para el encuentro.

Oposición pedía comparencencia del subsecretario de Salud

La oposición pedía que fuera una comparecencia del subsecretario de Salud.

Salomón Chertorivski, legisaldor de Movimiento Ciudadano planteó, “en este proceso de escucha de dialogo, de discusión si es necesario de escuchar a los expertos, es que se impacta la comparecencia que se está solicitando no al contentillo de un funcionario sino la necesidad de discutir una de las decisiones que pudieran ser de grandísima afectación para la salud de nuestro país”.

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Por el PAN, le diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló, “no es un tema político, es un tema, insisto, de incertidumbre jurídica y con elementos que esta misma comisión aprobó mi propuesta es que deje de haber la mesa y vayamos a la comparecencia porque hoy México necesita certeza jurídica para los más 14 millones de gente con hipertensión, para los más de 11 millones de gente con diabetes, de todas las mujeres con cáncer de mama, con cáncer cervicouterino, con cáncer de próstata los varones”.

Morena impone votos para que López-Gatell sea llamado a reunión de trabajo

Pero Morena impuso sus votos para López-Gatell solo sea llamado a una reunión de trabajo con la Comisión de Salud, porque no es necesario solo para satisfacer a la oposición.

Joaquín Zebadúa, diputado de Morena acusó, “están tratando de utilizar este tema para sacar raja política. La gente no quiere certeza jurídica con unas normas que no sirven absolutamente para nada con un sistema fragmentado, la gente quiere es que haya medicamentos en las unidades médicas, si se requiere un procedimiento quirúrgico lo tengan, así como rechazamos en la junta directiva esa comparecencia vamos a seguir rechazado la comparecencia cuantas veces la presenten”.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados concretara la fecha de la reunión directamente con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.