“Sin ella no me podría mover”: La discapacidad de Yolanda no la detiene para dar un ejemplo de independencia a su nieta

A pesar de vivir con una discapacidad motriz en las piernas, Yolanda encontró en su motocicleta una herramienta que le permite desplazarse y llevar a su nieta Naomi a la escuela: ambas recorren sin contratiempos las calles de Juárez, Nuevo León.

Juntas emprenden cada día el camino hacia la primaria “Centenario de la Revolución”, con ayuda de una moto que para Yolanda representa independencia, practicidad y ahorro.

Mientras que la pequeña Naomi disfruta de estos recorridos con alegría y asegura estar feliz de viajar junto a su abuela, como parte de esta nueva etapa escolar.