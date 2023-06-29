Disturbios en Francia por segunda noche consecutiva quemaron edificios y coches

Una segunda jornada de violentas protestas en la localidad en la que murió el adolescente y en otras ciudades de Francia dejó al menos 150 detenidos y disturbios generalizados.

En esta segunda jornada de disturbios se tradujeron también en ataques a 90 edificios públicos como ayuntamientos, escuelas, comisarías o tribunales, muchos de ellos incendiados, así como decenas de coches.

Levantan barricadas contra la policía

En Nanterre, la localidad al oeste de París donde fue abatido por la policía, fueron incendiados vehículos y las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales habían levantado barricadas.

Como en otros barrios y ciudades, los jóvenes lanzaban fuegos artificiales, algunos iban organizados, y las fuerzas del orden respondían con gases lacrimógenos.

Zona de guerra en algunas zonas de Francia

"Esto parece una zona de guerra", comentó un vecino esta mañana, entre carros dados vuelta y vidrios rotos.

Las imágenes al amanecer eran las de un país con zonas fuera de control. Grupos de jóvenes incendiaron una alcaldía en el norte de Francia y, en la misma región, un supermercado Lidl. Ardieron autobuses y tranvías. Otros asaltaron con lanzaderas de fuegos artificiales la caseta de entrada de la prisión de Fresnes, cerca de París. A 24 horas de allí, en Neuilly-sur-Marne, quemaron los siete automóviles de la policía local.

Los disturbios se pueden extender varios días

"Muchas personas en esta comunidad están profundamente conmocionadas y dolidas por lo que sucedió. Es poco probable que su ira desaparezca pronto, lo que significa que podrían ocurrir más enfrentamientos en los próximos días".

Ningún autobús circula por la región parisina como medida de seguridad

La violencia se extendió a ciudades como Toulouse, Niza, y el extrarradio de Lyon, donde el lanzamiento de fuegos artificiales incendió varios pisos de un edificio de viviendas en la localidad de Villeurbanne.

La policía de París dijo que habían contenido "episodios esporádicos" de nueva violencia, mientras en Toulouse, los manifestantes iniciaron un incendio y arrojaron piedras a los bomberos mientras intentaban apagarlo.

Los manifestantes también se enfrentaron con los uniformados en la ciudad norteña de Lille.

Al menos 170 heridos por disturbios

La policía reportó que debido a los disturbios que se han producido contra los agentes 170 han resultado heridos, aunque ninguno de gravedad.

Para el ministro de Interior, Gérald Darmanin, detrás de eso no hay un simple movimiento espontáneo de protesta por la muerte del menor Nahel en Nanterre, sino una clara voluntad de combatir los símbolos y los valores de la República francesa.

El ministro de Interior dijo esperar que todos los responsables políticos hagan llamamientos a la calma y advirtió de que "no puede haber condicionantes", en un mensaje claramente dirigido a alguno de los líderes de la oposición de izquierdas, y muy particularmente a Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa.

"Nada justifica la muerte de un joven, es inexplicable, imperdonable".

Con estas palabras reaccionó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la noticia de que un joven de 17 años de edad había muerto el martes a manos de la policía durante un control de tráfico en Nanterre, cerca de París.

El mandatario hizo un llamado a la calma para que se haga justicia.

El fiscal de Nanterre se pronunció sobre los avances en la investigación de la muerte de Nahel, el adolescente asesinado por la policía el martes.

Prisión preventiva contra el policía responsable del tiroteo

En el estado de las investigaciones y de los elementos recabados, la fiscalía considera que no se dan las condiciones legales para el uso del arma. En consecuencia, al término de su detención policial, el policía implicado por haber utilizado su arma fue puesto a disposición hoy ante dos jueces de instrucción cocapturados en el marco de una investigación judicial por el jefe de homicidios dolosos. Ante los hechos, ante la necesidad de preservar las investigaciones, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del policía responsable del tiroteo.

En el momento del tiroteo, había otros dos jóvenes en el automóvil. Uno huyó mientras que el otro, también menor de edad, fue arrestado y retenido por la policía.

Nahel es la segunda persona este año en Francia que muere en un tiroteo policial durante un control de tráfico. El año pasado, un récord de 13 personas murieron de esta manera.

El abogado de la familia del joven de 17 años, Yassine Bouzrou, insistió en que se trataba de una defensa ilegítima y le dijo al mismo canal que el video "mostraba claramente a un policía matando a un joven a sangre fría".

Agregó que la familia había presentado una denuncia contra la policía por "mentir".

Mounia, la madre del adolescente, ha llamado a una marcha de protesta en Nanterre.

40 mil policías a la calle

El gobierno de Francia va a desplegar 40,000 policías y gendarmes la próxima noche para tratar de impedir los disturbios que se han producido en las dos últimas jornadas tras la muerte de un joven de 17 años por los tiros de un agente en Nanterre, una ciudad en las inmediaciones de París.