Doble accidente desata caos en Viaducto: Choque múltiple involucra a 8 vehículos frente a Ciudad Deportiva; no hay ni una patrulla

Caos vial en CDMX. En las primeras horas de este 27 de agosto 2026 se reportaron dos accidentes en Viaducto Río de la Piedad con al menos 8 vehículos involucrados; el lugar presenta una intensa carga vehicular y no hay ninguna patrulla en la zona.

El doble accidente ocurrió en dirección al Poniente casi esquina con la calle 43, frente a la estación Ciudad de los Deportes; se recomienda tomar precauciones en caso de pasar por este lugar.

Dos carambolas paralizan el Viaducto Río de la Piedad: Sin patrullas ni reporte de lesionados

Los primeros reportes indican que se trata de dos carambolas que involucran 8 automóviles, ocupando uno de los tres carriles de Viaducto Río de la Piedad, una importante artería de la zona oriente de la Ciudad de México, lo que ha provocado que el avance en la zona sea lento.

Al momento ninguna unidad de la policía capitalina ha llegado al lugar de los hechos, a pesar de que el doble accidente ocurrió a unos cuantos metro de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Policía Capitalina.

Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas; tampoco se sabe el cómo ocurrieron estos dos accidentes en la zona. Se está en espera de la llegada de los oficiales.

Se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones en caso de viajar por Viaducto Río de la Piedad a estas horas de la mañana; se pide tomar alternativas viales.

¡Dos carambolas en Viaducto! 🚗💥



Esta mañana se registraron dos carambolas que involucraron al menos ocho vehículos sobre Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, #CDMX 📍



El accidente provoca fuertes retrasos en la zona oriente de la #CDMX,… pic.twitter.com/rhxzMKISBq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Alternativas viales por accidente en Viaducto Río la Piedad

No te quedes en el tráfico. Debido al caos vial generado por el doble accidente en Viaducto Río la Piedad, te compartimos algunas alternativas viales para evitar el tráfico.

