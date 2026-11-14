Gervacio Hernández Mellado, quien contendió por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la alcaldía de San Juan Texhuacan y actual Presidente del Comité Municipal, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 14 de noviembre.

Durante la agresión, su esposa, Juana Tzanahua Hernández, actual regidora del municipio, resultó herida y murió al recibir atención médica.

¿Cómo fue el ataque contra Gervacio Hernández Mellado y su esposa?

De acuerdo a los primeros reportes, la pareja circulaba en un vehículo por la vía que comunica con la comunidad de Apoxteca cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados.

Los atacantes habrían disparado directamente contra el automóvil, dejando a sus ocupantes en medio de la agresión.

Gervacio Hernández Mellado murió a consecuencia de las heridas, mientras que su esposa también perdió la vida al recibir atención médica.

🚨 Asesinan a Gervacio Hernández Mellado, presidente del Comité Municipal del PRI y ex candidato a la alcaldía de Texhuacán, Veracruz.



Su esposa, Juana Tzanahua Gálvez, regidora única del Ayuntamiento, también fue atacada y resultó gravemente herida. Su estado de salud se… pic.twitter.com/St6CGeCcLg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 15, 2026

PRI lamenta muerte de Gervacio Hernández Mellado

A través de un pronunciamiento compartido en redes sociales, el PRI Veracruz condenó lo sucedido y pidió que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias para identificar y detener a quienes participaron en la agresión.

“La violencia que hoy lastima a las familias veracruzanas y que pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública es absolutamente inaceptable. Veracruz no puede continuar sumido en la inseguridad, la incertidumbre y el temor”, indicaron.

PRI VERACRUZ CONDENA EL ASESINATO DE JUANA TZANAHUA Y GERVACIO HERNÁNDEZ MELLADO Y EXIGE JUSTICIA



14 de noviembre de 2026. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz condena enérgicamente el cobarde ataque armado en el que perdieron la vida Gervacio Hernández… pic.twitter.com/vEp0HI6Oxg — CDE PRI Veracruz (@PRIVeracruz_) November 15, 2026

“La vida de las y los veracruzanos no puede seguir sumida en la violencia. Es responsabilidad de las autoridades garantizar la seguridad, proteger a la población y combatir el crimen, añadió el PRI Veracruz en el comunicado.

La organización política también manifestó su solidaridad con los integrantes de su estructura municipal en Texhuacan y con los familiares de la pareja.