Dolly Parton: la voz que calló, pero cuya generosidad seguirá resonando en millones de vidas

El mundo entero está de luto. Dolly Parton, una de las figuras más grandes de la música country y de la cultura popular estadounidense, ha fallecido víctima de cáncer en el Hospital Vanderbilt de Nashville, dejando un vacío imposible de llenar.

Desde la Casa Blanca hasta el Palacio de Buckingham, las muestras de pesar no han parado. Barack Obama, George W. Bush, Joe Biden y la Casa Real Británica se unieron al dolor colectivo. Estrellas como Taylor Swift, Miley Cyrus, Jane Fonda y David Letterman también alzaron la voz para despedir a quien consideran una leyenda sin igual.

Pero Dolly Parton no fue solo la autora de himnos inmortales como “Jolene” e “I Will Always Love You”. Fue, ante todo, un ser humano extraordinario. Su padre nunca aprendió a leer, y esa herida personal la convirtió en motor de cambio.