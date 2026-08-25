ÚLTIMA HORA: Muere Dolly Parton a los 80 años, la leyenda del country

El mundo de la música acaba de recibir una dolorosa noticia: Dolly Parton murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un video que fue publicado en las redes sociales de su sobrino Bryan Seaver. Ella parte de este mundo con una trayectoria sobresaliente en la industria musical de Estados Unidos como cantante, compositora, actriz y filántropa. Dolly tiene más de 160 millones de álbumes vendidos y éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”. Su fallecimiento llega a cuatro días de que decidió compartir que tenía complicaciones de salud.

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¿Qué se sabe de la muerte de Dolly Parton?

Algo que llama mucho la atención es que apenas hace unos días, la propia artista compartió con la revista People una actualización sobre su estado de salud. En esta entrevista ella reveló que se encontraba atravesando por un “periodo difícil”. Ella confiesa a la revista que cree que estos problemas derivaron de los años que se dedicó al cuidado de su esposo, Carl Dean, quien falleció el pasado marzo de 2025.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, declaró Parton al medio el pasado viernes 21 de agosto.

Dolly Parton canceló eventos por problemas de salud

Los fanáticos de la cantante ya tenían tiempo preocupados, pues en los últimos meses, Dolly Parton tuvo que cancelar su residencia en Las Vegas. Además, se había revelado que poco a poco se estaba retirando de las apariciones públicas. De hecho, el 14 de agosto, se reportó que no pudo asistir a la inauguración de NightFlight Expedition, la nueva atracción de Dollywood, su parque temático en Tennessee.

|Crédito: Getty Images

En un video que compartió con sus seguidores que habían estado presentes en el evento, explicó que por motivos médicos no pudo asistir, pues los doctores le recomendaron permanecer en casa. “Les he contado antes, a todos mis fans, que he tenido algunos pequeños problemas de salud y que a veces me mareo un poco y me deshidrato. Y estoy deshidratada”.

Dolly Parton dejó pendientes varios proyectos para el futuro

Durante la entrevista que hizo Dolly Parton para la revista People antes de morir, relató que tenía varios proyectos en camino, entre los que destacaban su propio museo llamado Museo Life of Many Colors y una nueva línea de snacks para perros junto a una famosa marca de alimento.

Era evidente que la actriz quería seguir trabajando; incluso mencionó que estaba teniendo conversaciones con diferentes empresas para desarrollar “actuaciones en formato avatar” para que ella pudiera seguir conectada a su público.