Héroes sin capa; alimentan a casi 300 perros y gatos abandonados en la costa de Yucatán

Don Carlos y Doña Aida, una pareja con 43 años juntos y gran amor por los animales, llevan seis meses recorriendo la costa de Chelén a Telchacuerto en Yucatán para alimentar a 290 perros y gatos callejero. Cada recorrido incluye 600 litros de agua y cerca de 230 kilos de comida, con un gasto mensual aproximado de 20 mil pesos que asumen por iniciativa propia. Su labor, realizada bajo cualquier condición climática, es un ejemplo de empatía y compromiso hacia los animales abandonados o agredidos que pocos atienden.