Olivia, mujer con pies amputados, da asilo a abuelito abandonado y golpeado en Acapulco

Apenas hablábamos de la crueldad del abandono en las carreteras , pero hoy, en medio de la tragedia, surge una luz de esperanza que demuestra que “los buenos somos más”. Esta es la historia de Don Daniel Herrera, un hombre de la tercera edad que apareció desorientado en Acapulco, y de Olivia Luna, la mujer que decidió no dejarlo morir en la banqueta.

Vecinos del Andador Amacuzac, en Ciudad Renacimiento, lo han bautizado cariñosamente como “El Abuelito”. Llegó caminando el pasado domingo y se sentó en una esquina, esperando que el tiempo pasara, incapaz de recordar cómo volver a casa.

“Me pegaban": La historia de Don Daniel en Acapulco

Don Daniel tiene la mirada perdida y graves lagunas mentales. No sabe dónde vive, ni de dónde salió. Cuando se le pregunta su dirección, apenas alza la mano y señala vagamente hacia el horizonte, diciendo “por allá".

Sin embargo, hay un recuerdo que sí logra articular con dolorosa claridad: era víctima de maltrato.

“Me pegaban, me pegaban...”, repite con dificultad, incapaz de hilar frases más largas, pero dejando ver el sufrimiento que lo llevó a vagar por las calles del puerto.

#Guerrero | 💔 La historia de Don Daniel

Víctima de maltrato y con severas lagunas mentales, llegó desorientado a una banqueta en Ciudad Renacimiento, Acapulco. Vecinos lo bautizaron como “El Abuelito”.



Fue la señora Olivia Luna quien le abrió las puertas de su casa: “Donde come… pic.twitter.com/l5iWqvGpDv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 18, 2025

Olivia: Un ángel con sus propias heridas

Fue ahí donde entró la mano amiga de la señora Olivia Luna. A pesar de vivir en condiciones precarias y de enfrentar sus propias batallas de salud y emocionales, no pudo ser indiferente.

Olivia, quien recientemente sufrió la amputación de sus pies y perdió a su padre hace apenas cuatro meses, vio en Don Daniel el reflejo de su propia vulnerabilidad y la memoria de su papá.

“Llegó como al mediodía, estuvo toda la tarde sentado en la esquina... Triste, sinceramente. Yo después de que me amputaron mis pies andaba triste, y ver al señor desamparado... pues mi papá murió hace cuatro meses y ver al señor me hace recordar a mi papá", confesó Olivia con la voz entrecortada.

Olivia, quien recientemente sufrió la amputación de sus pies y perdió a su padre hace apenas cuatro meses

¡Ayúdanos a encontrar a la familia de Don Daniel!

Don Daniel necesita volver a un hogar seguro (o ser protegido por las autoridades si sufría violencia). Su fotografía ya circula en redes sociales, pero se necesita el apoyo de la ciudadanía para identificarlo plenamente.



Ubicación actual: Casa de la Sra. Olivia, Andador Amacuzac, Ciudad Renacimiento, Acapulco.

Casa de la Sra. Olivia, Andador Amacuzac, Ciudad Renacimiento, Acapulco. Señas particulares: Adulto mayor, tez morena, desorientado.

Adulto mayor, tez morena, desorientado. Contacto: Si usted lo reconoce o conoce a sus familiares, comuníquese urgente al teléfono: 74-42-84-28-52.

Hagamos que Don Daniel tenga una Navidad memorable y segura, lejos del maltrato y el abandono.

