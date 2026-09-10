Notas
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Lleva un mes con el brazo fracturado y no lo operan por falta de insumos en el IMSS-Bienestar de Veracruz: Paciente denuncia en Hechos Meridiano
La falta de insumos volvió a perjudicar a un paciente en IMSS-Bienestar de Veracruz que requiere atención de urgencia; a través del WhatsApp de Hechos Meridiano, la mamá de Víctor Regules compartió la historia de su hijo.
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Horario y dónde ver Hechos Meridiano en vivo con Alejandro Villalvazo y Christian Lara
¡Están de regreso! Alejandro Villalvazo y Christian Lara vuelven como la dupla que te acompañará cada tarde en Hechos Meridiano por Azteca UNO.
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Hechos Meridiano tendrá fuerte cambio en sus conductores; ¿se va Villalvazo?
Azteca Noticias tendrá una serie de cambios este próximo 31 de agosto y Hechos Meridiano no es la excepción; ¿qué pasará con Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo?
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Habitantes de La Mora piden apoyo a TV Azteca para visibilizar desplazamiento forzado por violencia
Cerca de 70 pobladores de La Mora pidieron el apoyo de TV Azteca para visibilizar el desplazamiento forzado en su comunidad ante la omisión de las autoridades.
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Clara Brugada solicita intervención de la FGR a un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz
Al cumplirse un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que ya pidió ayuda a la FGR.
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¡Golpe al bolsillo! Comer en México es 67% más caro que en 2018 y la inflación aprieta
Alimentos, gasolina y renta “por los cielos”: así golpea la inflación a las familia mientras se encarece la vida en México durante lo que va de este 2026.