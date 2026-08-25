Trump ahora propone cambiarle el nombre al Lago Ontario por Lago América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó públicamente la posibilidad de modificar el nombre del Lago Ontario por el de "Lago América", en una nueva escalada verbal derivada de la disputa comercial que mantiene con Canadá.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que su gobierno evalúa seriamente el cambio de denominación argumentando la reducción del comercio bilateral con la provincia canadiense de Ontario. En una publicación posterior, compartió la imagen de un mapa donde el nombre original aparecía tachado y sustituido por la frase "Lago América" con letras doradas y la bandera estadounidense.

No es el primer cambio de nombre que propone Trump

El Lago Ontario es el menor en superficie de los cinco Grandes Lagos y funciona como frontera natural entre el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y la provincia de Ontario, en Canadá, por lo que sus aguas están bajo jurisdicción compartida de ambos países.

Esta propuesta se suma a medidas similares adoptadas previamente por la administración estadounidense:

Golfo de México: En su primer día de mandato de su segundo periodo, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para denominarlo "Golfo de América" Estados Unidos , aunque no reconocido por organismos ni gobiernos internacionales.

En su primer día de mandato de su segundo periodo, firmó una orden ejecutiva para denominarlo , aunque no reconocido por organismos ni gobiernos internacionales. Medidas legislativas: En mayo de 2025, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley promovido por la bancada republicana para respaldar el cambio de nombre de dicha cuenca marítima.

📍 Lake America pic.twitter.com/zqDh8pXkoq — The White House (@WhiteHouse) August 25, 2026

En medio de la disputa por aranceles con Canadá

Consultado sobre las declaraciones del mandatario estadounidense, el ministro de Comercio Interprovincial de Canadá, Dominic LeBlanc, evitó aumentar la polémica y señaló que el gobierno canadiense decidió no responder de manera cotidiana a las publicaciones en redes sociales de los funcionarios estadounidenses, manteniendo su enfoque en fortalecer la economía local y la relación bilateral.

Estas declaraciones llegan después del fracaso de las negociaciones bilaterales de comercio. El gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 50 % a diversos productos canadienses y amenazó con elevar al 50 % las tarifas aplicadas a automóviles, camiones, autopartes y acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, confirmaron que su país responderá con tarifas equivalentes a partir del 8 de septiembre.