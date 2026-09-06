¿Adios a la protección del lobo mexicano? Donald Trump ordena revisar estatus

El lobo mexicano esta bajo la lupa de la administración de Donald Trump. Una nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos instruye al gobierno federal a revisar si el lobo gris y el lobo mexicano cumplen con los criterios para modificar o retirar su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

¿Qué está pasando con los lobos gris y mexicano?

La orden, titulada "Supporting America´s Ranchers" en español apoyando a los ganaderos de Estados Unidos, establece que el secretario del Interior deberá determinar, en un plazo de 90 días, si ambas especies cumplen con los criterios de recuperación necesarios para ser retiradas de la protección federal o para cambiar su clasificación.

La medida no significa que la protección del lobo mexicano haya sido eliminada. La orden instruye a las autoridades a realizar una revisión y, si se determina que las especies cumplen con los criterios establecidos, podrían iniciar el proceso correspondiente.

El documento también contempla la elaboración de una recomendación legislativa para retirar o modificar la protección federal de los lobos gris y mexicano.

¿Qué es lo que pide la orden de Estados Unidos?

Además, la orden pide trabajar con los estados para revisar sus propias listas de especies protegidas y sus reglas relacionadas con la eliminación letal de lobos.

También plantea considerar modificaciones a los criterios para autorizar la eliminación letal de lobos grises y mexicanos en determinadas circunstancias, incluidas aquellas relacionadas con el ganado o la seguridad humana.

De acuerdo con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) mantiene su clasificación como especie en peligro de extinción, mientras que el lobo gris continúa protegido bajo la Ley de Especies en Peligro en buena parte de Estados Unidos.

Por ahora, el punto central es que Trump ordenó revisar la situación de ambas especies, pero todavía no se ha retirado la protección federal del lobo mexicano.

