¡Se busca! ¡Se busca a Guadalupe Taddei! Tras su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los escándalos de corrupción y conflicto de intereses, la exfuncionaria se ha perdido del radar.

Esto ha provocado una ola de memes en redes sociales, al estilo de la serie “¿Dónde está Wally?”, porque por mucho que desaparezca, aún hay escándalos que ni Morena puede ocultar.

¡Se busca a Taddei! Los memes de su desaparición tras renuncia al INE

En redes sociales se empezaron a difundir imágenes donde se pide a los usuarios a encontrar a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, quien renunció el pasado 26 de octubre en medio de cuestionamientos por irregularidades en contratos.

¿Dónde está Taddei? En la imagen vienen las pistas. En los contratos del INE viene su firma. ¿Nos los enseña, Claudia? 🔎#INECiudadanoYA #MareaMexicana #FueraMorenaDelINE https://t.co/MQKdXn693H pic.twitter.com/H9YvrfhFK3 — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) November 13, 2026

Incluso, el PAN lanzó su propia versión de “¿Dónde está Wally?” para cuestionar el paradero de la exfuncionaria, con el fin de esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con contratos millonarios durante su administración.

“¿Dónde está Taddei? Versión contratos millonarios”, utiliza el humor para retomar las preguntas sobre su gestión y exigir que se investiguen los señalamientos.

¿Dónde está Taddei? Renunció, pero las preguntas siguen sin respuesta. Los contratos millonarios bajo su gestión deben investigarse y, si se comprueban delitos, debe responder ante la justicia.



A ver si tú la encuentras en este post. pic.twitter.com/5ruNemlR8L — Acción Nacional (@AccionNacional) November 16, 2026

¿Dónde está Guadalupe Taddei? https://t.co/X4SpFlyWVN — Avi 🦆 (@avieu) November 14, 2026

La pregunta que todo México se hace: ¿Dónde está Taddei? https://t.co/BJtOr7K7Zm — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 14, 2026

Su polémica renuncia ha desatado una ola de memes, algunos relacionados con políticos de Morena y otros que hacen referencia a la presunta cercanía entre el partido y la exconsejera del INE.

🚨 ¿DÓNDE ESTÁ GUADALUPE TADDEI? Han pasado 21 días desde su última aparición pública presencial y sigue sin conocerse públicamente su paradero. La exconsejera presidenta del @inemexico que impuso Morena y renunció en medio de investigaciones por corrupción e irregularidades en contrataciones. México merece respuestas y transparencia total. 👊🏽 #NoNosCallarán — MIKE PEÑAFLOR (@MiguelPenaflor) November 12, 2026

¿Qué pasó con Guadalupe Taddei tras su renuncia en el INE?

Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre, luego de que se dieran a conocer supuestos conflictos de interés y contratos irregulares con proveedores vinculados a su círculo social, entre ellos el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Algunas empresas vinculadas a José Alfredo Hernández, entre ellas Cajas Graf y Corporativo ZEG, habrían recibido contratos del INE mediante presuntas simulaciones de competencia.

Esto derivó en uno de los mayores escándalos para el INE, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación por irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.