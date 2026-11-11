Una nueva grabación difundida por Latinus muestra una hoja con cantidades y anotaciones relacionadas con presuntos beneficios económicos por contratos del Instituto Nacional Electoral.

Y es que, la polémica alrededor de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, suma un nuevo capítulo, pues esta vez se exhibe una lista de cantidades que corresponderían al dinero que ella y el empresario José Alfredo Hernández Casillas calculaban obtener mensualmente por distintos contratos del organismo electoral.

El material, fechado el pasado 16 de febrero y grabado por el propio Hernández Casillas, muestra una hoja con varias cifras, anotaciones y cantidades que ambos revisan mientras hacen cuentas sobre los beneficios económicos que presuntamente recibirían.

¿Cuánto dinero aparece en la lista de Guadalupe Taddei?

De acuerdo con la información presentada, en la hoja se observan seis hileras de cantidades correspondientes a seis pagos.

En el documento aparece un apartado identificado como “Subtotal” y, debajo, la leyenda “Total neto”, donde se observa la cantidad de 15 millones 321 mil.

Según la investigación ese sería el monto mensual que ambos calculaban repartirse por esos pagos.

Sin embargo, otro detalle destaca en el registro, pues a un costado aparece la abreviatura “GPE”, asociada con Guadalupe Taddei. En ese apartado, el subtotal que se alcanza a observar es de 9.3 millones.

Taddei bajo la lupa por contratos



.@latinus_us presentó nuevos videos y una lista que, según el programa, mostrarían acuerdos entre Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas para repartirse dinero de contratos del @INEMexico.



En un video fechado el 16 de… pic.twitter.com/mg0U2jEFVk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas y qué relación tiene con Taddei?

José Alfredo Hernández Casillas está vinculado con Cajas Graf, compañía que obtuvo contratos relacionados con el Instituto Nacional Electoral.

Su nombre ha aparecido en distintas grabaciones difundidas, en las que se exhiben conversaciones sobre contratos, porcentajes, presuntos beneficios económicos y personas cercanas a la estructura del organismo electoral.

La controversia también llegó a otro nivel después de que se difundiera un video en el que Hernández Casillas relata las amenazas que asegura haber hecho a Taddei, al advertirle que tenía declaraciones y grabaciones resguardadas en distintos países.