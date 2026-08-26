VIDEO: Este es el lugar de la CDMX donde todo el año huele a Navidad, custodiado por Don Benito

En las zonas altas de la Ciudad de México (CDMX), don Benito García lleva más de 35 años cuidando una reserva de árboles de Navidad, donde el trabajo no se detiene nunca.

En la capital del país existen entre 130 y 140 hectáreas destinadas a plantaciones forestales comerciales, principalmente en las alcaldías Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Cada árbol requiere un cuidado permanente, porque necesitan alrededor de siete años para alcanzar la medida comercial de entre 1.80 y 2 metros, y después, están listos para llegar a miles de hogares.