Nuevo temblor en costas de Chiapas: Sismológico ubica epicentro a 145 km de Mapastepec
Datos sobre el último sismo en México que ocurrió este viernes 4 de septiembre 2026; consulta aquí dónde y cuándo ocurrió así como si hubo daños.
Sigue EN VIVO el reporte de todos los sismos en México ocurridos este viernes 4 de septiembre 2026. Consulta epicentro, magnitud y horario sobre cualquier temblor en el país.
Tiembla hoy: EN VIVO reporte de sismo en México este viernes 4 de septiembre 2026
Tiembla al suroeste de Mapastepec, Chiapas
Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 08:36 horas de este 4 de septiembre de 2026, con epicentro localizado a 145 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y no generó alertas ni afectaciones preliminares en la región.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 145 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 04/09/26 08:36:57 Lat 14.44 Lon -93.75 Pf 10 km pic.twitter.com/84x6yHpOes— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 4, 2026
Sismo de magnitud 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.1 registrado a las 04:15 horas de este 4 de septiembre de 2026. El epicentro se localizó a 127 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento no se reportan afectaciones ni daños materiales en la zona.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 127 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 04/09/26 04:15:41 Lat 14.12 Lon -93.18 Pf 10 km pic.twitter.com/4Bfsl8tMBf— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 4, 2026