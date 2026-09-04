Nuevo temblor en costas de Chiapas: Sismológico ubica epicentro a 145 km de Mapastepec

Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 08:36 horas de este 4 de septiembre de 2026, con epicentro localizado a 145 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y no generó alertas ni afectaciones preliminares en la región.