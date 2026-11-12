¿Te urge tenerla? Si necesitas tramitar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México y buscas aprovechar el fin de semana, la Secretaría de Movilidad (SEMOV) habilitó unidades móviles para poder realizar este trámite.

Para que organices tus tiempos y documentos, te compartimos la ubicación, horarios clave y costos para tramitarla.

¿Dónde estarán las unidades móviles de licencias en Edomex este fin de semana?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el próximo sábado 14 de noviembre 2026.

Amanalco - Prolongación 16 de septiembre, Mz. 004, Col. Centro, C.P. 51260. Frente al Palacio Municipal.

- Prolongación 16 de septiembre, Mz. 004, Col. Centro, C.P. 51260. Frente al Palacio Municipal. Cuautitlán - Alfonso Reyes s/n, Col. Fraccionamiento Santa María. Frente al Palacio Municipal.

- Alfonso Reyes s/n, Col. Fraccionamiento Santa María. Frente al Palacio Municipal. Morelos - Calle Luisa Isabel Campos de Martínez Cantú s/n, Barrio Primero. Frente al Palacio Municipal.

Unidades móviles disponibles para este viernes 13 de noviembre

Apaxco - Av. Juárez s/n, Mz.039, Col. Centro, C.P. 55660. Apaxco. Frente al Palacio Municipal.

- Av. Juárez s/n, Mz.039, Col. Centro, C.P. 55660. Apaxco. Frente al Palacio Municipal. Chimalhuacán - Av. Bordo de Xochiaca s/n., Col. Tlatelolco, C.P. 56353. Monumento al Chimalli.

- Av. Bordo de Xochiaca s/n., Col. Tlatelolco, C.P. 56353. Monumento al Chimalli. Tultepec - Av. Dos de Marzo s/n, esq. Calle Aguascalientes, Col. El Quemado, C.P. 54963.

- Av. Dos de Marzo s/n, esq. Calle Aguascalientes, Col. El Quemado, C.P. 54963. Tultitlán - Calle Constitución de 1857, Mz. 003. Col. Lomas de San Pablo. Centro Cultural Ágora Elena Poniatovska.

Horarios de las Unidades Móviles en Edomex

El horario de las Unidades Móviles en Edomex para tramitar la licencia de conducir en noviembre 2026 es de lunes a viernes a partir de las 9:00 hasta las 17:30 horas; se recomienda acudir con tiempo.

Para el fin de semana, el horario es de 9:00 a 15:00 horas únicamente los días sábados, ya que el domingo no hay servicio.

Requisitos indispensables para tramitar la licencia de conducir en Edomex 2026

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago correspondiente al trámite

Costos oficiales de la licencia de conducir en Edomex 2026

El costo de tramitar tu licencia de conducir en algunas de las Unidades Móviles en el Estado de México (Edomex) varia dependiendo del tipo de trámite.

Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos

Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos

Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos

¿Cuánto tiempo tardan en entregar la licencia de conducir en Unidades Móviles

La entrega de la licencia de conducir en las Unidades Móviles del Estado de México se realiza el mismo día; sin embargo, debes esperar entre 15 a 30 minutos después de realizar el tramite, pasar por la captura de datos y la toma de fotografía.