Notas
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Devuelven su casa a Carlota "N", "abuelita de Chalco" acusada de disparar contra supuestos invasores
Carlota “N”, conocida como la abuelita de Chalco, fue detenida y encarcelada tras ser acusada de disparar contra supuestos invasores de su casa en 2025.
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¡Se salva de milagro! Quiso ganarle al tren y terminó arrastrado varios metros en Ecatepec
El conductor de 43 años sufrió golpes leves; bomberos y Protección Civil acudieron para retirar el vehículo que quedó sobre las vías.
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Desaparecen dos adolescentes en Edomex; activan Alerta Amber
Dos adolescentes, de 15 y 16 años de edad, desaparecieron en calles de Edomex tras salir de su domicilio sin decir a dónde iban; activan Alerta Amber.
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VIDEO | Bolsa de regalo con flores explota a repartidor en Edomex y casi le estalla en la cara
Un repartidor por aplicación en Edomex que se dirigía para entregar un paquete grabó el momento en que la bolsa de regalo con flores le explotó muy cerca.
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Abogados de presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo alegan tortura; esto dicen las autoridades
Autoridades del Edomex desmienten tortura a detenido por el caso de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. Revisa las declaraciones oficiales.
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Desaparecen cuatro adolescentes en calles de Edomex
Los cuatro adolescentes desaparecieron entre el 14 y 15 de septiembre en distintos municipios de Edomex; familiares temen por su seguridad y los buscan con urgencia.