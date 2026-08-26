Por tramposos... dos detenidos tras fraude en el examen en línea de la UNAM

Dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de México por presunto fraude en el examen en línea de ingreso a la Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Fiscalía CDMX identificó a los detenidos como Edgar “N” y David “N”, quienes presuntamente cobraban a estudiantes para realizar por ellos la evaluación en línea y hacer parecer que eran los propios aspirantes quienes respondían.

Según la investigación, el esquema habría funcionado durante mayo y junio de 2026 desde instalaciones de la academia “Más Preparación”, donde ambos eran operadores.

📚 Edgar 'N' y David 'N' fueron detenidos por su presunta participación en fraude ligado al examen de ingreso a la @UNAM_MX 2026.



Operadores de la academia “Más Preparación”, cobraban a aspirantes para suplantar evaluaciones en línea.



El 25 de agosto se realizaron cateos… pic.twitter.com/BcyOqmczGF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

¿Qué detectó la Fiscalía en los exámenes de admisión de la UNAM?

Las autoridades comenzaron a investigar después de recibir denuncias sobre posibles irregularidades.

Posteriormente, la UNAM entregó información relacionada con nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otros elementos que levantaron sospechas.

El análisis de archivos digitales, entrevistas y datos técnicos permitió a los investigadores relacionar algunas evaluaciones con sedes de la academia y ubicar a los dos hombres ahora detenidos.

¿Qué encontraron en los cateos por el fraude en el examen de la UNAM?

Con la información reunida, un juez autorizó las órdenes de aprehensión y cuatro cateos.

Este 25 de agosto, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Edgar “N” y David “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.

En los cuatro inmuebles revisados fueron asegurados dispositivos de almacenamiento, cuyo contenido será analizado para conocer cómo operaba el supuesto esquema y hasta dónde pudo haber llegado.

La investigación sigue abierta. La Fiscalía busca determinar si hubo más personas involucradas y si el mismo método fue utilizado en otros procesos de admisión.

Por ahora, Edgar “N” y David “N” son considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.