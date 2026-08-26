Por tramposos... dos detenidos tras fraude en el examen en línea de la UNAM
Detienen a dos por presunto fraude en examen de la UNAM; la investigación surgió tras detectar coincidencias en conexiones de nueve aspirantes y llevó a cuatro cateos en la CDMX.
Dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de México por presunto fraude en el examen en línea de ingreso a la Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La Fiscalía CDMX identificó a los detenidos como Edgar “N” y David “N”, quienes presuntamente cobraban a estudiantes para realizar por ellos la evaluación en línea y hacer parecer que eran los propios aspirantes quienes respondían.
Según la investigación, el esquema habría funcionado durante mayo y junio de 2026 desde instalaciones de la academia “Más Preparación”, donde ambos eran operadores.
📚 Edgar 'N' y David 'N' fueron detenidos por su presunta participación en fraude ligado al examen de ingreso a la @UNAM_MX 2026.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026
Operadores de la academia “Más Preparación”, cobraban a aspirantes para suplantar evaluaciones en línea.
El 25 de agosto se realizaron cateos… pic.twitter.com/BcyOqmczGF
¿Qué detectó la Fiscalía en los exámenes de admisión de la UNAM?
Las autoridades comenzaron a investigar después de recibir denuncias sobre posibles irregularidades.
Posteriormente, la UNAM entregó información relacionada con nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otros elementos que levantaron sospechas.
El análisis de archivos digitales, entrevistas y datos técnicos permitió a los investigadores relacionar algunas evaluaciones con sedes de la academia y ubicar a los dos hombres ahora detenidos.
¿Qué encontraron en los cateos por el fraude en el examen de la UNAM?
Con la información reunida, un juez autorizó las órdenes de aprehensión y cuatro cateos.
Este 25 de agosto, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Edgar “N” y David “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.
En los cuatro inmuebles revisados fueron asegurados dispositivos de almacenamiento, cuyo contenido será analizado para conocer cómo operaba el supuesto esquema y hasta dónde pudo haber llegado.
La investigación sigue abierta. La Fiscalía busca determinar si hubo más personas involucradas y si el mismo método fue utilizado en otros procesos de admisión.
Por ahora, Edgar “N” y David “N” son considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.