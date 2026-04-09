Jugaban a esconderse y no salieron: Hallan a dos niños sin vida dentro de un refrigerador en Colombia

Lo que inició como un juego de niños terminó en tragedia; dos hermanitos de 8 y 5 años fueron encontrados sin vida dentro de un refrigerador en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento de Meta, Colombia, en hechos ocurridos en días recientes y que hoy son investigados por las autoridades.

Los niños, identificados como Darien y Sofía Saori Guevara Tiller, fueron hallados por sus propios padres al regresar a casa; al no encontrarlos, iniciaron su búsqueda y los localizaron dentro de un refrigerador, donde ya no presentaban signos vitales.

¿Cómo ocurrió la tragedia en Meta, Colombia?

De acuerdo con los primeros reportes, el refrigerador se encontraba vacío y desconectado dentro de la vivienda; la principal hipótesis indica que los menores estaban jugando cuando decidieron esconderse en su interior, sin dimensionar el riesgo que implicaba quedar encerrados en un espacio sin ventilación.

El electrodoméstico, al estar fuera de uso, no contaba con condiciones de seguridad ni mecanismos que facilitaran su apertura desde dentro; esto habría provocado que los niños quedaran atrapados durante varios minutos sin posibilidad de salir por sus propios medios.

La ausencia de supervisión en ese momento fue clave; según la información preliminar, los padres se encontraban fuera de la vivienda realizando una diligencia y, al regresar, notaron que los menores no estaban, lo que activó una búsqueda inmediata dentro del domicilio.

Fue en ese contexto cuando los localizaron al interior del refrigerador; tras abrirlo y percatarse de la situación, solicitaron apoyo de vecinos para trasladarlos de urgencia a un hospital del municipio, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, sin lograr revertir la falta de signos vitales.

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Lo que dicen las autoridades

Desde el gobierno de Meta se confirmó que el caso ya está bajo investigación; los cuerpos fueron trasladados a medicina legal para determinar con precisión las causas de la muerte.

El alcalde de Vista Hermosa también confirmó la secuencia de los hechos; señaló que los padres salieron de su vivienda y, al regresar, iniciaron la búsqueda de los menores antes de encontrarlos dentro del refrigerador.

"De acuerdo con la información preliminar, los padres habrían salido de su residencia en horas de la noche, dejando a los niños solos; al regresar y no encontrarlos, iniciaron su búsqueda, hallándolos al interior de un refrigerador sin signos vitales. De inmediato fueron trasladados al hospital municipal, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, confirmando lamentablemente su fallecimiento".