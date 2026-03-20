‘¿Por qué me lo quitaste?’: El reclamo de una madre en Colombia que enfrentó a exmilitar implicado en la muerte de su hijo

El reclamo de una madre en Colombia rompió el silencio en una audiencia judicial y expuso, el tamaño del dolor que dejan los crímenes que tardan años en esclarecerse. Frente a magistrados, víctimas y comparecientes, María Dolores Sánchez encaró a un exmilitar señalado por la muerte de su hijo.

Ocurrió durante una audiencia de reconocimiento de verdad en Yopal, Casanare, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ahí compareció el teniente coronel en retiro Germán Alberto León Durán, vinculado a asesinatos presentados como bajas en combate, conocidos en Colombia como falsos positivos.

Más allá del proceso judicial, una madre convirtió años de dolor, espera y ausencia de respuestas en una sola pregunta: '¿por qué me lo quitaste?'.

El reclamo que estremeció la audiencia

María Dolores Sánchez habló frente al exmilitar y le reclamó por el crimen de su hijo, Giovanny Arias. Su intervención fue una de las más duras de la jornada, no solo por el tono, sino por la carga de años que arrastraba detrás.

'Lo odio, con todo mi corazón', dijo durante la diligencia, al recordar la forma en que le entregaron a su hijo. El momento fue tan fuerte que el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez pidió a los asistentes acompañarla, al reconocer que seguía enfrentando un dolor profundo.

Estas audiencias no solo son para escuchar reconocimientos de responsabilidad, sino también para mostrar la herida que permanece abierta en las familias de las víctimas.

¿Quién era el hijo de María Dolores Sánchez?

La mujer es madre de Giovanny Arias, una de las víctimas de los llamados falsos positivos de mayo de 2006. Su caso estuvo marcado por años de incertidumbre hasta que su cuerpo fue hallado, identificado y entregado a la familia el 4 de diciembre de 2025.

El peso de su reclamo no se trató solo de enfrentar a un exmilitar en una audiencia, sino de hablar después de una espera larguísima por respuestas sobre lo que realmente ocurrió.

Su intervención condensó el duelo, la rabia y la demanda de verdad.

¿Qué son los falsos positivos en Colombia?

Los falsos positivos fueron asesinatos de civiles cometidos por elementos del Ejército, que después eran presentados como bajas en combate para inflar resultados operacionales.

Se trata de uno de los capítulos más graves del conflicto colombiano, porque detrás de esos reportes había montajes, alteración de escenas y familias enteras intentando reconstruir lo que había pasado con sus hijos.

En Casanare, la JEP ha documentado múltiples casos ligados a esta práctica, en los que participaron mandos militares y otras estructuras que operaron bajo esa lógica entre 2005 y 2008.

¿Quién es el militar implicado en este caso?

Germán Alberto León Durán, teniente coronel en retiro, compareció en esta audiencia después de haber negado inicialmente su responsabilidad en los hechos.

Con el paso del proceso, terminó reconociendo su participación en crímenes presentados como bajas en combate. Ese reconocimiento, sin embargo, llegó tarde para las víctimas, que durante décadas esperaron una versión clara sobre lo ocurrido.

Esa tardanza dejó ver que la justicia puede avanzar en el papel mientras las familias siguen atrapadas en el dolor.

#AEstaHora | Inicia en Yopal (Casanare) la audiencia restaurativa del proceso de reconocimiento tardío del teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.



Siga la transmisión en vivo a través de este… — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 19, 2026

Este caso sacude más allá de Colombia

Lo ocurrido en Yopal también recuerda una experiencia que se repite en distintos países de la región: familias que tardan años en obtener verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos.

El caso colombiano tiene su propio contexto judicial e histórico, pero la escena conecta con una herida reconocible en América Latina: la de madres que exigen respuestas cuando el Estado llega tarde o cuando la verdad se construye después de años de silencio.

Cuando la verdad no alcanza

La audiencia dejó un reconocimiento importante dentro del proceso, pero también confirmó algo más incómodo: hay dolores que no desaparecen cuando por fin alguien acepta su responsabilidad.

El reclamo de María Dolores Sánchez no cambió el pasado ni cerró la herida. Lo que hizo fue ponerle voz a una ausencia que llevaba años pesando sobre su familia.

Detrás de lo ocurrido hay una madre que no solo está clamando por justicia, sino por aquello que nunca le debieron arrancar.