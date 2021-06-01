VIDEO: Dron se estrella contra volcán en erupción en Islandia

El youtuber Joey Helms, dedicado a recopilar y compartir escenas de la vida silvestre y la naturaleza en general, compartió el video de su dron estrellándose contra un volcán en erupción.

La publicación fue realizada el pasado 24 de mayo, y en ella se observa al dron sobrevolar el río de lava que desprendía el volcán Fagradalsjfall, en el valle de Geldingadalir, Islandia, hasta que llega al cráter y cae en picada sobre la lava.

De acuerdo con Joey Helms, el video tiene la intención de llevar al espectador a través de una experiencia inmersiva, acercando a los visitantes de su canal a una experiencia única.

"Observen al dron caer directamente sobre una fuente desprendida desde el volcán más joven de Islandia, Fagradalsjfall, en el valle Geldingadalir. Este video entrega una vista única del cráter del volcán convertido en una fuente de lava durante la erupción", dice la descripción del video.

El clip tiene más de 154 mil reproducciones, y cuenta con una versión a velocidad normal y otra en cámara lenta, en el que se pueden observar con mayor detalle las explosiones y la caída de la lava.

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¿Dónde está el volcán Fagradalsjfall?

El volcán Fagradalsjfall se ubica en el municipio de Grindavik, y forma parte del sistema volcánico de Krysuvík, en la Península Meridional, al suroeste de Islandia, zona conocida por su constante actividad volcánica.

El volcán ha permanecido activo produciendo erupciones constantes desde el pasado 19 de marzo, cuando inició una erupción menor en el Geldingadalir, al sur del Fagradalsjfall. Esta erupción fue la primera registrada en la Península Meridional en al menos 800 años, y la primera de esta montaña en 6 mil años.

De acuerdo con autoridades islandesas, la fisura por donde corre el río de lava entre ambos volcanes mide aproximadamente entre 600 y 700 metros de largo, y no supone ninguna amenaza para los residentes de la región, aunque sí existe riesgo potencial de contaminación por el constante dióxido de azufre.

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