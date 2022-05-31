Acusan a Dua Lipa de hacer playback tras caída en el escenario

La cantante Dua Lipa es blanco de críticas, pues tras caer en el escenario donde ofrecía un concierto como parte de su gira "'Future nostalgia", presuntamente descubrieron que hacía playback.

Usuarios de redes sociales y periodistas locales compartieron el momento en que Dua Lipa interpreta "Be the one" y se tropieza en el escenario mientras bailaba la coreografía.

La caída que presuntamente evidenció el playback de Dua Lipa fue se dio en la gira en Milán, Italia, cuyos precios para las entradas eran costosos, según refirieron sus fanáticos y medios locales.

Presuntamente, en las grabaciones que circulan en redes sociales, cuando Dua Lipa cae y es auxiliada por uno de sus bailarines, se alcanza a escuchar la pista de la canción y la voz pregrabada.

Tras la caída, la cantante británica se incorpora y continúa con el show, sin embargo, los fanáticos presuntamente descubrieron el playback.

Fans de Dua Lipa la critican por playback

Los videos del presunto playback de Dua Lipa causó indignación entre sus fanáticos, quienes no consideran justo pagar mucho dinero por una presentación pregrabada y no por escuchar a la cantante de “Love Again”.

Esta no sería la primera vez que Dua Lipa hace playback sobre el escenario, ya que en marzo pasado, durante un concierto en Nueva York, la cantante tiró accidentalmente su micrófono, incluso pidió ayuda de la gente que se encontraba cerca y muchos admiradores acusaron que Dua Lipa hizo playback.

En septiembre, la cantante visitará próximamente la Ciudad de México como parte de su gira “Future Nostalgia World Tour” en el Foro Sol, cuyas entradas se agotaron.