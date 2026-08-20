Dunas Rojas de Amealco: El tesoro geológico y natural de Querétaro - VIDEO

Las Dunas Rojas de Amealco de Bonfil, en Querétaro son una formación volcánica, conocida técnicamente como cárcavas, moldeada por la erosión del viento y la lluvia durante millones de años. Su emblemático tono rojo intenso proviene de la oxidación de minerales como óxido de hierro, zinc y azufre.

Riqueza de las Dunas de Amealco

El ecosistema alberga especies endémicas y protegidas como el camaleón corno de montaña, además de fauna local, armadillos, liebres y tusas, y plantas medicinales de la tradición otomí, entre las que destacan el pericón y la hierba del sapo.

El turismo desmedido, el tránsito fuera de senderos, la acumulación de basura y la extracción de tierra aceleran la degradación de esta joya natural.

Se promueve la filosofía de “no dejar rastro”, exhortando a los visitantes a no tirar desechos ni extraer flora o fauna para garantizar el equilibrio entre el turismo y la conservación del paisaje.