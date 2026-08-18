Flamenco Americano: Por qué su presencia es vital para los humedales

La extensión territorial de México no solo le permite tener bellos paisajes, sino que alberga una gran cantidad de especies de animales y plantas que lo distinguen en el mundo. En el caso de las aves, diferentes fuentes bibliográficas precisan que hay más de 1.100 especies de aves, de las cuales cerca de 100 son estrictamente endémicas del país.

Me hiciste criar al hijo de otro | Programa del 17 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

En este marco, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisa que “la Colección Nacional de Aves de la UNAM resguarda más de 30,000 ejemplares científicos que documentan la biodiversidad, distribución geográfica y patrones evolutivos de la avifauna en México”.

¿Qué es el flamenco americano?

En este marco, podemos mencionar al águila real, el quetzal resplandeciente, el colibrí berilo, la guacamaya roja, el momoto corona azul y al flamenco americano. En torno a esta última, la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) precisa que se trata de un ave carismática que se distribuye por el Caribe, América del Norte y del Sur, y que tiene una capacidad de vuelo de larga distancia y el enfoque predominante en poblaciones locales dificultan la comprensión de la dinámica entre sitios.

#avesdemexico #avesdeyucatan #flamingo ♬ ShamanicHealing - Perfect, so dystopian @jose.gustavo.sanc Cuando los polluelos adquieren la fuerza suficiente para valerse por sí mismos, se reúnen en grupos o “guarderías”, donde algunos adultos asumen la tarea de vigilarlos. En medio de este conjunto, que a primera vista parece caótico y bullicioso, hallan protección frente a cualquier amenaza externa, y, de algún modo, los padres logran reconocer a sus crías para alimentarlas. Flamenco americano / American Flamingo / (Phoenicopterus rubber), Yucatán, México. #josegustavophotos

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente afirma que el flamenco americano es un ave acuática cuya longitud llega a superar el metro y medio de altura y son inconfundibles gracias a sus patas y cuello largo. Además, señala que en México su distribución se limita a la Península de Yucatán y en el resto de América en Bahamas, las Antillas Mayores, la costa del Caribe en Colombia y Venezuela e islas Galápagos.

Impacto del flamenco americano en los humedales

Las características señaladas anteriormente explican por qué el flamenco americano es una de las aves más llamativas de la fauna mexicana. Sin embargo, existen datos muy sorprendentes sobre esta especie que es considerada clave e ingeniera del ecosistema en los humedales costeros, salinas y lagunas someras.

Con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial), se resumieron datos sobresalientes de diferentes fuentes bibliográficas que permiten conocer las funciones ecológicas del flamenco americano:

