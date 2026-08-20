¿Cuánto dura realmente un sismo? La razón por la que no se reporta la duración

Si durante un sismo te preguntas cuánto tiempo duró, debes de saber que el movimiento no se percibe igual en todos los lugares ni es lo mismo para todas las personas. Conoce las razones por las que no se da a conocer la duración de los temblores.

¿Cuánto dura un sismo y por qué no se reporta ese dato?

De acuerdo con la Servicio Sismológico Nacional de México, cuando se habla de la duración de un sismo, se puede ver por medio de diferentes conceptos: Una es la duración del movimiento percibido por el ser humano, otra la duración del registro instrumental y otro es el tiempo que duró el movimiento de la falla que originó el sismo.

Los sismómetros son instrumentos que son sensibles al movimiento del suelo; este instrumento permite detectar con precisión el instante mismo del inicio de un sismo, así como de su terminación.

Además, existen sismos tectónicos y volcánicos que pueden durar horas, días e incluso meses, aunque no los sintamos.

Mientras que el ser humano, a diferencia del sismómetro, no tiene una percepción tan desarrollada, es decir, solamente se siente el movimiento más intenso provocado por el temblor. Por eso muchas personas pueden decir que duro más o menos tiempo.

La duración de un sismo, tanto instrumental como la percepción humana, cambia de un lugar a otro, por lo que no es un valor fijo, esto se debe al lugar donde se encuentren.

Cuando pasa un sismo, las personas que viven en diferentes lugares no perciben la misma duración y aun aquellas que están en un mismo sitio pueden experimentar tiempos diferentes.

La razón por la que no se pueden medir con exactitud es por la distancia al epicentro, el tipo de terreno y el tipo de construcción en donde nos encontremos al momento del movimiento.

¿Cuál es la diferencia entre temblor, terremoto y sismo?

Etimológicamente, la palabra terremoto hace referencia a un movimiento que se genera en tierra firme o una área continental, no a la gravedad de sus efectos.

