Ebrard anuncia que llegará a México nuevo tratamiento contra el cáncer

Una nueva terapia celular contra el cáncer, potencialmente más efectiva que los tratamientos actuales, llegará a México desde la India, anunció el canciller Marcelo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard encabezó una delegación de científicos y diplomáticos mexicanos que realizó una vista a los laboratorios de ImmunoACT, una empresa india con sede en Mumbai.

ImmunoACT desarrolló la denominada terapia celular CAR T, que utiliza las propias células modificadas de pacientes con padecimientos oncológicos para que éstas combatan el cáncer.

El canciller aseveró que hoy en día esta terapia cuesta medio millón de dólares en Estados Unidos, "entonces la vamos a llevar para hacerla accesible a la gente, es decir, que podamos tenerla en el sistema público y las y los mexicanos puedan acceder a esa tecnología. Eso es lo que es nuestra tarea, es lo que nos pidió el presidente que buscáramos, esta tecnología en particular; y el Gobierno de la India y el iraquí, e ImmunoACT nos están ayudando para ello", explicó.

Cómo funciona la Terapia CAR T contra cáncer que tendremos en México a fines de año ? pic.twitter.com/2w0sQjXbui — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 6, 2023

Estas terapias celulares han demostrado eficacia y aprobación: Ebrard

Este tipo de terapias celulares han demostrado seguridad y eficacia y cuenta con aprobación regulatoria en Estados Unidos, así como en varios países de Europa.

El secretario Ebrard enfatizó que con lo anterior “vamos a poder salvar miles de vidas de personas que tienen leucemia y que no podemos salvarles la vida ahora”.

La visita de hoy da seguimiento a un acuerdo firmado el 8 de noviembre de 2022 entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) e ImmunoACT de transferencia de tecnología a México de terapias celulares CAR T para atender a pacientes con cáncer.

Como resultado de esta visita, se inicia un plan de transferencia de tecnología para que dicha terapia beneficie a pacientes mexicanos en el corto y mediano plazo.

Con financiamiento de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), se efectuará el primer ensayo clínico de terapias CAR-T con pacientes mexicanos, después de cumplir con el debido proceso regulatorio, y en consecuencia recibirán esta terapia en el transcurso del presente año.

El proceso ha sido acompañado por las autoridades sanitarias y regulatorias, con reuniones presenciales y virtuales entre la Amexcid, los científicos y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).