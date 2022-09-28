Concluye visita del canciller Marcelo Ebrard en Tokio, Japón

En Tokio, Japón, el canciller Marcelo Ebrard visitó el barrio de Shibuya en donde asistió al Pokemon Center acompañando de la creadora digital Ruth Juárez.

Durante su recorrido el Marcelo Ebrard reveló cuál es su caricatura favorita : “Por si tenían duda, mi favorito es Pikachu”.

En su tercer y último día de actividades en Tokio, también el secretario Marcelo Ebrard Casaubon se entrevistó con el senador Hirofumi Nakasone, presidente de la Federación Parlamentaria de Amistad México-Japón, en la sede de la Dieta Nacional (Parlamento).

Reconoció el trabajo del senador Nakasone para acercar a nuestros países y la importancia del diálogo interparlamentario para fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo mediante el Grupo de Amistad México-Japón en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la Federación Parlamentaria de Amistad México-Japón.

Ebrard visita mural “El mito del mañana”

Posteriormente, el canciller Ebrard visitó el mural “El mito del mañana” del artista Taro Okamoto, considerado un ejemplo de la vinculación de las tradiciones muralistas de México y Japón.

El secretario concluyó su visita reuniéndose con otros miembros de la comunidad mexicana residente en Japón, incluyendo una visita al taco truck “La Cabina Tokyo”, propiedad de un restaurantero mexicano.