Mueren 13 reclusos en motín dentro de cárcel de Santo Domingo, Ecuador

Al menos trece reclusos murieron y dos resultaron heridos luego de un motín en una cárcel en Ecuador, el lunes 18 de julio. Esto de acuerdo al SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad), la agencia encargada de las penitenciarías de Ecuador, en el último incidente de violencia carcelaria que enfrentan las prisiones del país.

Las muertes se registraron en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en medio de una "riña" al interior del centro, dijeron las autoridades penitenciarias. Estas peleas o intentos de motín se habrían generado entre los reclusos de los pabellones de mínima y mediana seguridad de Santo Domingo.

La policía y las Fuerzas Armadas estaban retomando el control de la cárcel, dijo la agencia penitenciaria SNAI en Twitter.

Después, la agencia penitenciaria informó en la misma red social que "Lamentablemente, personal del Centro reporta al momento 13 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidos y 2 heridos". Agregó que la oficina del fiscal general llevará a cabo una verificación de los muertos.

De manera extraoficial se supo que el motín inició a las 2:20 de la tarde, luego de que se escucharon disparos. Además, supuestas fotos de los muertos comenzaron a circular en redes. Estas habrían sido tomadas por algunos reos que cumplen una pena dentro de la cárcel.

Con el apoyo de @PoliciaEcuador @FFAAECUADOR se retoma el control del #CPLSantoDomingo Nº 1. Lamentablemente, personal del Centro reporta al momento 13 PPL fallecidos y 2 heridos. 🧵 https://t.co/n9TuQISEDg — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 18, 2022

Motines carcelarios en Ecuador

El gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso atribuye la violencia carcelaria en Ecuador a peleas entre bandas por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Para abordar el problema, Lasso creó una comisión para enfrentar violencia en cárceles.

Pero ésta no es la primera vez que un motín cobra la vida de los reclusos en Ecuador, menos en este centro penitenciario de Santo Domingo.

La violencia en la cárcel de Santo Domingo en mayo dejó al menos 43 muertos. El año pasado, 316 presos murieron durante motines en varias cárceles de Ecuador, según cifras oficiales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el sistema penitenciario de Ecuador está afectado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones de los reclusos.

Las cárceles de Ecuador albergan a unas 33,900 personas y superan en 12,5% su capacidad máxima, según cifras oficiales.