Motín en cárcel de Ecuador deja muertos, heridos y recapturados

Al menos 41 reclusos murieron durante un motín registrado justo cuando bandas rivales se enfrentaron en una cárcel de la ciudad de Santo Domingo en Ecuador, según el informe del Gobierno. Se trata del más reciente episodio de una ola de violencia carcelaria que ha sacudido al país sudamericano.

El motín tuvo lugar después de que el líder de una banda fue trasladado a la cárcel de Bellavista en Santo Domingo por orden judicial, lo que podría haber causado malestar entre los reclusos, señaló el Gobierno de Ecuador.

"Lastimosamente 41 personas privadas de libertad han perdido la vida en este incidente", señaló el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien añadió que se utilizaron armas blancas además de "la utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional era para buscar fugarse".

#URGENTE |#SantoDomingoDeLosTsáchilas: tras amotinamiento en el CRS Bellavista de #SantoDomingo, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador levantan indicios y receptan versiones en el lugar. Hasta el momento se cuentan 43 internos fallecidos (en desarrollo). #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/TayLwUoEUr — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 9, 2022

Muertos, hedidos y recapturados en motín de cárcel en Ecuador

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial en Twitter, la Fiscalía General de Ecuador informó que 43 presos habían muerto. Unos 13 presos resultaron heridos y 112 fueron recapturados.

El Gobierno de Ecuador suele atribuir la violencia en las cárceles a disputas entre bandas por el control de territorio y el tráfico de drogas. El año pasado, 316 presos murieron en motines en varias prisiones del país.

Autoridades han logrado recapturar a más de 110 PPL que se fugaron luego de los enfrentamientos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo de Los Tsachilas la madrugada de este lunes 9 de mayo de 2022. pic.twitter.com/1UeFMOVvAI — Radio Dinámica Ecu 🇪🇨 (@RadioDinamicaE) May 9, 2022

La cárcel en Santo Domingo está de nuevo bajo control, dijo el comandante de Policía, Fausto Salinas, quien agregó que se construyó una valla de seguridad alrededor del perímetro de después de que los presos escaparon.

El líder de la pandilla trasladado podría haber protagonizado un motín en el penal "El Turi" de la ciudad de Cuenca durante el pasado mes de abril, donde murieron 20 reclusos, señaló la policía.

Primero fue trasladado a un penal de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil, pero luego un juez optó por enviarlo al penal de Bellavista, considerado menos peligroso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el sistema está afectado por el abandono del Estado y la ausencia de una política integral, así como por las malas condiciones en que viven los reclusos. Las cárceles del país están sobrepobladas en un 15 por ciento y albergan a unas 35 mil personas.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, impulsa un plan para reducir la violencia carcelaria, que incluye pacificar a las pandillas, indultar a presos en casos especiales, y reformas legales y políticas de rehabilitación social.