VIDEO: Sufre incidente aéreo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reveló que el helicóptero en el que viajaba hacia Pantepec sufrió un incidente y tuvo que cambiar de dirección luego de encontrarse con un grupo de aves en medio de condiciones de poca visibilidad.

El mandatario contó que tanto él como los integrantes de su equipo se encuentran a salvo y destacó la reacción de los pilotos, quienes realizaron la maniobra para evitar un posible accidente.

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🚁⚠️ El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_), informó que él y su equipo tuvieron un incidente aéreo en Pantepec debido al cruce de aves y la baja visibilidad. Todos se encuentran a salvo pic.twitter.com/EFnxcvRUwQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 28, 2026

¿Qué pasó con el helicóptero de Eduardo Ramírez?

Ramírez explicó que el incidente ocurrió mientras se trasladaba a Pantepec como parte de su agenda de trabajo. El cruce de aves y la visibilidad reducida obligaron a modificar la trayectoria de la aeronave.

“Un cruce de aves y la poca visibilidad nos obligó a cambiar de dirección”, relató el gobernador, quien reconoció la destreza y profesionalismo de los pilotos.

De acuerdo con su mensaje, la decisión permitió salvaguardar a quienes viajaban a bordo y evitar que la situación terminara en un percance mayor.

¿A qué iba Eduardo Ramírez a Pantepec?

El gobernador señaló que acudió al municipio acompañado por integrantes de los gabinetes de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana.

La visita tenía como objetivo llevar acciones y revisar necesidades relacionadas con aulas, agua potable, caminos y otras obras de infraestructura en comunidades apartadas de Chiapas.

Después de contar lo ocurrido, el mandatario aprovechó su mensaje para hablar sobre lo rápido que pasa el tiempo y la importancia de disfrutar la vida.

“Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo”, expresó al cerrar su mensaje, luego de haberse llevado un gran susto durante su vuelo en helicóptero.

