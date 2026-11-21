Muchas personas en México no recuerdan si completaron su esquema de vacunación infantil contra el sarampión y pueden preguntarse si aún están protegidas. Si tienes esta duda, localiza hoy mismo el módulo gratuito más cercano y actualiza tu protección.

¿Dónde consultar los sitios de vacunación contra el sarampión?

La Secretaría de Salud habilitó la siguiente página y la línea 079. También vacunan hospitales, clínicas del IMSS, el ISSSTE y centros de salud en las 16 alcaldías de CDMX y estados como Aguascalientes.

¿Cómo ubicar el módulo de vacunación contra el sarampión más cercano?

Accede a dondemevacuno.salud.gob.mx, selecciona tu entidad y municipio para consultar las sedes, direcciones, tipos de vacunas disponibles y horarios de atención. En varios centros urbanos de Aguascalientes, el servicio se ofrece de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

¿Cómo se llama la vacuna contra el sarampión?

A las niñas y niños se les aplica la vacuna triple viral (SRP), que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas (parotiditis). En el caso de adolescentes y adultos, se administra la vacuna doble viral (SR), que brinda protección contra el sarampión y la rubéola.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Deben acudir a vacunarse:

- Niñas y niños de 1 a 9 años que no tengan su esquema completo.

- Bebés de 6 a 11 meses que vivan en zonas donde hay brote de sarampión.

- Personas de 10 a 49 años que no cuenten con el esquema completo de vacunación.

- Personal de salud, jornaleros, migrantes y viajeros.

🛡️💉 El #Sarampión es prevenible con vacunación.



👉 En el #IMSS la vacuna está disponible, acude a tu #UMF, revisa tu Cartilla Nacional de Salud y protégete.



Vacunarte cuida tu salud y la de todas y todos. 💚 pic.twitter.com/qDP3EPOdWe — IMSS  (@Tu_IMSS) February 9, 2026

¿Qué requisitos debo reunir para recibir la vacuna contra el sarampión?

Lleva tu Cartilla Nacional de Salud; si no la tienes, el personal te orientará y la aplicación suele ser gratuita. Acude únicamente si no presentas fiebre ni alguna enfermedad activa. La vacuna no se aplica a personas embarazadas, con inmunosupresión severa o antecedentes de alergia grave a sus componentes.

¿Cuántas dosis de la vacuna contra el sarampión se necesitan?

El esquema regular de vacunación contra el sarampión consta de dos dosis, aplicadas a los 12 y 18 meses de edad, o bien a los 6 años, según el calendario vigente. La llamada “dosis cero” en bebés de 6 a 11 meses no sustituye estas dos dosis del esquema.

En adultos de hasta 49 años que requieran vacunarse, debe respetarse un intervalo mínimo de cuatro semanas entre ambas aplicaciones. Las personas mayores de 50 años, quienes ya tuvieron sarampión o quienes cuentan con dos dosis aplicadas previamente, no necesitan refuerzo.