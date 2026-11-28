La eliminación del efectivo en gasolineras y casetas de peaje no comenzará de golpe el próximo 18 de diciembre, como se interpretó tras la publicación de las nuevas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Y es que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclararon que la transición hacia los pagos digitales será gradual y se desarrollará a lo largo de 2027.

¿Gasolineras y casetas dejarán de aceptar efectivo el 18 de diciembre?

La respuesta es no. Hacienda aclaró que el 18 de diciembre no representa la fecha en que desaparecerá el efectivo de las estaciones de servicio ni de las casetas de cobro.

De acuerdo con las dependencias federales, primero se darán a conocer las disposiciones que establecerán cómo se llevará a cabo la transición y cuáles serán los plazos para que ambos sectores adopten los medios de pago digitales.

Las autoridades informaron que en aproximadamente dos semanas se anunciará el proceso de implementación, mientras que el despliegue de las capacidades tecnológicas comenzará como una de las primeras etapas del proyecto.

El objetivo es que gasolineras y operadores de peaje cuenten con la infraestructura necesaria para recibir pagos electrónicos antes de avanzar hacia la reducción del dinero en efectivo.

Así será la eliminación gradual del efectivo en México durante 2027

En su comunicado, Hacienda y la Agencia de Transformación Digital señalaron que el proceso se realizará a lo largo de 2027 y no mediante una prohibición inmediata.

Esto significa que la implementación tendrá diferentes etapas y que primero se trabajará en las condiciones tecnológicas y operativas para que los establecimientos puedan recibir pagos digitales.

¿Qué dice la nueva ley sobre los pagos digitales en gasolineras y casetas?

La medida forma parte de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de noviembre y vigente desde el día siguiente.

Esta legislación faculta a Hacienda para determinar los sectores estratégicos en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.

Entre las alternativas contempladas por la legislación se encuentran:

Tarjetas de crédito y débito.

Cdigos QR.

Tecnología NFC o pagos sin contacto.

Transferencias electrónicas de fondos.

Domiciliación de pagos.

Otros dispositivos e interfaces autorizados para realizar transacciones electrónicas.