En el poniente de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, tres hombres fueron ejecutados e incluso ocurrió una explosión debido a la balacera.

¿Qué pasó en la colonia Anapra de Ciudad Juárez?

El ataque sucedió la noche del lunes 16 de noviembre de 2026 en la zona de Anapra, que se ubica junto al muro fronterizo que separa Ciudad Juárez de Sunland Park, Nuevo México. Sujetos armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra dos hombres que bajaban de un vehículo.

Los agresores ejecutaron a las dos víctimas en el sitio. Sin embargo, los sicarios no se detuvieron ahí: avanzaron varias cuadras, se metieron detrás de un supermercado y dispararon contra otro hombre que se encontraba en un puesto de comida.

El tercer hombre también fue asesinado. En el momento de los disparos, una bala impactó un tanque de gas, lo que causó una estruendosa explosión.

Tres ejecutados y una explosión tras ataque armado en el poniente de Juárez

Los tres homicidios ocurrieron en menos de un minuto en la zona de Anapra. Tras los ataques, elementos del Ejército y de todas las corporaciones iniciaron un operativo para buscar a los agresores.

Hasta el momento, no hay reporte de detenciones relacionadas con los hechos. La búsqueda continúa mientras los habitantes de la zona permanecen alerta ante la ola de violencia.

Suman cinco asesinatos en 24 horas en el poniente de Ciudad Juárez

El temor entre los vecinos aumentó aún más porque, apenas horas antes, la noche del domingo, en esa misma zona, una pareja fue asesinada, con lo que se contabilizan cinco asesinados en apenas 24 horas.