¡Emergencia por inundaciones en Ciudad Juárez! Despliegan a 700 militares tras tres días de tormentas

El Plan DN-III-E permanece activo en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras las inundaciones que afectaron distintas zonas de la ciudad durante tres días consecutivos de tormentas . Alrededor de 700 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participan en las labores de auxilio, limpieza y recuperación de vialidades, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas afectaciones.

Las lluvias provocaron que corrientes de agua arrastraran vehículos y dejaran personas atrapadas en calles y pasos a desnivel; ante esta emergencia, los efectivos militares han apoyado a habitantes que quedaron varados, retirado automóviles inmovilizados y limpiado lodo y escombros de viviendas, hospitales y caminos.

¿Qué pasó durante las inundaciones en Ciudad Juárez?

La emergencia se prolongó durante tres jornadas de precipitaciones en la frontera de Chihuahua. En uno de los episodios más recientes, ocurrido durante la madrugada, las afectaciones se concentraron en el sur de la ciudad, particularmente sobre la avenida Las Torres, donde la corriente alcanzó vehículos y complicó la circulación.

En medio de la inundación, vecinos ayudaron a rescatar a un hombre que quedó sobre el techo de un automóvil; con una cuerda y desde un punto seguro, consiguieron ponerlo a salvo mientras el agua avanzaba por la calle.

También se reportaron vehículos varados en pasos a desnivel y el rescate de una mujer que quedó atrapada en la corriente mientras viajaba en bicicleta; la fuerza del agua llegó incluso a desplazar un puesto de comida varias cuadras sobre la calle Toronja Roja.

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Ejército realiza labores de limpieza y rescate

Los 700 integrantes de las fuerzas federales desplegados en la zona realizan tareas para reducir riesgos y recuperar la movilidad; entre las acciones se encuentran el retiro de unidades afectadas por el agua, el desazolve y la limpieza de inmuebles y vialidades cubiertos de lodo y residuos.

La continuidad del Plan DN-III-E permite mantener el apoyo a la población durante la contingencia, mientras los elementos permanecen en alerta ante nuevas necesidades de auxilio.

¿Seguirán las lluvias en Chihuahua?

El pronóstico para este lunes 26 de octubre contempló precipitaciones aisladas en Ciudad Juárez y lluvias de mayor intensidad en otras regiones del estado. Las autoridades advirtieron que las tormentas podrían presentarse con descargas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda evitar cruzar calles inundadas o cauces con corriente, ya que el nivel del agua puede aumentar rápidamente y arrastrar personas y vehículos.