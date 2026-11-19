El lanzamiento del tan esperado GTA VI ha provocado la euforia mundial y todo tipo de reacciones alrededor del planeta.

Una de las historias más peculiares ocurrió en Singapur, donde el youtuber Julian Tay consiguió que su esposa firmara un contrato para permitirle jugar durante 10 días sin interrupciones.

El acuerdo establece que el periodo de juego comenzó este 19 de noviembre y concluirá el día 29 del mismo mes, donde podrá dedicar el tiempo que considere necesario al videojuego, siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas.

¿Cómo es el contrato que le permite jugar GTA VI?

El documento incluye cinco apartados que detallan las reglas que deberán respetarse durante esos diez días.

El primero establece que Julian Tay tendrá libertad para jugar todo lo que quiera entre las fechas señaladas.

Otra de las cláusulas se refiere a las interrupciones durante las misiones, por lo que su esposa deberá evitar hacerle preguntas, solicitudes o comentarios mientras esté completando una tarea dentro del videojuego.

También se contempla qué ocurrirá si el jugador fracasa en una misión, se emborracha o termina arrestado dentro de la historia. En esos casos, el documento pide darle tiempo para recuperarse y establece que algunas expresiones relacionadas con dejar de jugar o posponer la partida estarán temporalmente prohibidas.

Las muestras de afecto, las conversaciones, los encargos y las solicitudes de ayuda no quedan descartadas, pero deberán realizarse cuando Julian Tay tenga disponibilidad, preferentemente al concluir una misión o llegar a un punto adecuado para detenerse.

Finalmente, el acuerdo incluye una aclaración sobre el contenido del videojuego: todo lo que ocurre dentro de GTA VI es ficticio, lo que abarca las relaciones con personajes virtuales y las visitas a clubes de striptease dentro del título.