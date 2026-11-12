El asesinato de Chloe Watson sacó a la luz la escalada de un conflicto entre dos adolescentes en Leeds, Yorkshire, Inglaterra. Kayla Smith, de 18 años, admitió ante el juez este jueves 12 haber matado de cinco puñaladas a la joven de 16 años. La disputa, originada por la atención de Blake Dowling —con quien ambas mantenían una relación—, culminó en un ataque premeditado la madrugada del 28 de marzo.

Una amenaza en vivo y un novio cómplice

Las pruebas presentadas en el juicio confirmaron que el crimen fue anticipado. Horas antes, Chloe conversaba por FaceTime con una amiga cuando Dowling tomó el teléfono. En el fondo, Smith lanzó una amenaza furiosa al joven: “Te voy a partir la cabeza, será mejor que no estés con ninguna chica”. Al percatarse de que Chloe también la escuchaba, la intimidación se dirigió directamente a ella: “Te voy a apuñalar en la garganta”.

La reacción de Dowling no fue frenar la pelea. En su lugar, pidió y pagó un taxi para mandar a Chloe hasta la casa del abuelo de su agresora. Según el fiscal Mark McKone, el joven tenía pleno conocimiento de las intenciones de Kayla y facilitó el homicidio al conducir a la víctima al lugar donde la esperaban.

La emboscada grabada en video

Las cámaras de seguridad de la zona muestran cómo Kayla Smith salió al jardín con un cuchillo en la mano. “¡Vamos, grandulona!”, gritó justo antes de clavarle el arma en el cuello y la espalda a Chloe, dejándola desangrarse ahí mismo.

Smith no estuvo sola durante el ataque. Archie Rycroft, de 20 años, está acusado de acompañarla y de intentar grabar la agresión con su celular para burlarse de la menor.

Trio deny murder of 16-year-old Chloe in Leeds row over boyfriend as trial opens



A 16-year-old girl was fatally stabbed in a pre-planned street fight in Austhorpe after a row over a boy both girls had been seeing, Leeds Crown Court has heard.



Chloe Watson Dransfield, from… pic.twitter.com/Glvt4qmWf3 — Yapp (@YappAppLtd) November 12, 2026

Tras intentar evadir la culpa diciendo que fue homicidio involuntario, Smith finalmente se declaró culpable de asesinato y ahora espera la fijación de su cadena perpetua. Dowling y Rycroft siguen en juicio, tratando de negar su responsabilidad en un crimen que ellos mismos alentaron.