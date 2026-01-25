Procesan a “El Botox”, presunto líder de los Blancos de Troya

Este sábado un juez federal vinculó a proceso a César Alejandro “N”, alias “El Botox” , el presunto líder de los Blancos de Troya, señalado como autor intelectual del asesinato del líder de citricultores, Bernardo Bravo .

Enfrenta cargos por delincuencia, organizada, delitos contra la salud con fines de comercio, aportación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas, aún no le imputan el cargo de homicidio.

Homicidio de Bernardo Bravo y “El Botox”

El 20 de octubre 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, Michoacán; presentaba huellas de violencia.

La Fiscalía General de Michoacán informó que el líder limonero fue encontrado sin vida a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

Bernardo Bravo denunció las extorsiones que sufría la industria citrícola por grupos de la delincuencia organizada.

#IMPORTANTE | Hallan sin vida y con huellas de violencia a Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, #Michoacán. pic.twitter.com/rYWuarBT65 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

¿Qué se sabe de la captura de “El Botox”, presunto líder de los Blancos de Troya?

Las autoridades federales lo detuvieron en el municipio de Buenavista al ser señalado de presuntamente encabezar una célula de Los Blancos de Troya, uno de los principales grupos delictivos en la región de Tierra Caliente, Michoacán y quien tiene vínculos con Los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los Troyanos también tienen presencia en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec. Los reportes de seguridad señalan que su bastión se encuentra en la comunidad Cenobio Moreno de Apatzingán.

“El Botox”, detrás del secuestro de productores y empacadores de limón

Las investigaciones establecen que César Alejando “N” mantenía el control de la venta del limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, la Huina, Capiri y el Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán, Michoacán.

Entre sus actividades principales se encuentra el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de limón y otros productos en Tierra Caliente. “El Bótox” rompió la alianza con Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quién pretendía liderar esas extorsiones.

