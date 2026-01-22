Operativo para capturar a “El Botox”, líder de Los Blancos de Troya y presunto extorsionador en Michoacán

La violencia en Tierra Caliente nuevamente vuelve a sacudir el estado de Michoacán. Durante la tarde de este 21 de enero, se reportó un fuerte operativo en Apatzingán, presuntamente para capturar a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, señalado como líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

¿Quién es “El Botox” y por qué lo buscan?

De acuerdo con reportes de inteligencia, César Alejandro Sepúlveda sería un exintegrante de los grupos de autodefensa que con el paso del tiempo escaló hasta convertirse en uno de los principales criminales en la región de Tierra Caliente.

Su nombre aparece ligado a extorsiones contra limoneros, cobro de derecho de piso, secuestros, desapariciones y homicidios en la región.

Hoy en día, la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa por 100 mil pesos para quien ayude a dar con el paradero del presunto líder del grupo Los Blancos de Troya.

🚨 Reportan fuerte operativo de la Guardia Nacional en la comunidad de Cenobio Moreno en Apatzingán, Michoacán para la captura de César Sepúlveda Arellano “El Botox”.



Participan también 30 unidades por tierra… 👇 pic.twitter.com/GHoidFplIe — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 22, 2026

VIDEOS: Fuerte operativo en Michoacán

Autoridades federales confirmaron que el operativo sigue en curso y que participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La movilización se concentra principalmente en la tenencia de Cenobio Moreno, uno de los puntos más peligrosos del municipio de Apatzingán, donde vecinos reportaron bloqueos momentáneos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la detención de “El Botox”, aunque fuentes extraoficiales señalan que el cerco continúa cerrado.

"El Botox" habría exigido la liberación de su esposa

En días recientes, se difundió un video donde César Sepúlveda Arellano exigía la liberación de su esposa e hija, al asegurar que fueron detenidas de manera irregular y con declaraciones falsas.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que se trataba de un sujeto con antecedentes penales y múltiples señalamientos en su contra, por lo que tarde que temprano iba a ser detenido.

Recordó que ya había sido capturado en 2018 por elementos del Ejército Mexicano, aunque posteriormente recuperó su libertad. No obstante, desde octubre enfrenta órdenes de aprehensión por homicidio y extorsión.