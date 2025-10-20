Matan a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán, Michoacán

En las primeras horas de este 20 de octubre 2025, se reportó el hallazgo del cuerpo de Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, Michoacán; presentaba huellas de violencia.

Autoridades ya se encuentran investigando la muerte de Bernardo Bravos.

#IMPORTANTE | Hallan sin vida y con huellas de violencia a Bernardo Bravo, líder de productores limoneros en Apatzingán, #Michoacán. pic.twitter.com/rYWuarBT65 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2025

Cuerpo de Bernardo Bravo fue encontrado al interior de su vehículo

La Fiscalía General de Michoacán informó que el líder limonero fue encontrado sin vida a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

En reiteradas ocasiones, Bernardo Bravo denunció las extorsiones que sufría la industria citrícola por grupos de la delincuencia organizada.

Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Información preliminar. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 20, 2025

¿Quién era Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo, fungía como presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán, además de ser encargado del Tianguis Limonero, en el que denunció extorsiones en el sector limonero en la región.

En las últimas semanas, Bravo formó parte de las movilizaciones de los productores para exigir mejores precios para los cultivos, mientras que para el caso del limón, una regularización de los días de corte para evitar la sobreproducción.

El líder citrícola estaba casado con Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.