Monzón mexicano amenaza el clima en México: lista de estados con lluvias y onda de calor

El pronóstico del tiempo para este 2 de agosto advierte sobre lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas elevadas en distintas regiones de México. El monzón mexicano, un frente frío y una onda de calor estarán marcando el clima.

Las condiciones del tiempo para esta noche y mañana en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran afectando actualmente territorio nacional, consúltalos en https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/msloTYOj1r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 2, 2026

Lista de estados donde lloverá el domingo 2 de agosto

Para este domingo, continuarán los efectos del monzón mexicano sobre zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, en donde provocará lluvias muy fuertes con puntuales intensas, además de vientos con rachas de hasta 70 km/h. Por otro lado, el frente frío cerca de la frontera norte de México, en interacción con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias fuertes en los estados del noreste mexicano.

De igual forma circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el avance de la onda tropical núm. 23 al sur del país, mantendrán condiciones de inestabilidad atmosférica, lo cual provocarán lluvias muy fuertes en estos estados:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Chihuahua (Sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste y sur).

: Chihuahua (Sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sonora (sur), Zacatecas (sur), Jalisco (norte y noroeste), Colima, Guerrero (oeste) y Chiapas (sur).

: Sonora (sur), Zacatecas (sur), Jalisco (norte y noroeste), Colima, Guerrero (oeste) y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Coahuila, Nuevo León (oeste y norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (centro y oeste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Michoacán (noroeste), Querétaro, Hidalgo, Oaxaca (oeste), Estado de México (noroeste), Puebla (centro y oeste) y Tlaxcala.

: Coahuila, Nuevo León (oeste y norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (centro y oeste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Michoacán (noroeste), Querétaro, Hidalgo, Oaxaca (oeste), Estado de México (noroeste), Puebla (centro y oeste) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos :Baja California Sur (centro y sur), Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

:Baja California Sur (centro y sur), Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California.

Para el domingo se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Sinaloa, #Nayarit y #Durango, y para el lunes en zonas de Sinaloa y Durango. Ésta y más información para los siguientes 4 días en #México, consúltala en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/YAl1OzxEfu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 1, 2026

Onda de calor: estados con temperaturas extremas

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte y centro), Oaxaca (sur) y Tabasco (oeste y centro).

: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte y centro), Oaxaca (sur) y Tabasco (oeste y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).