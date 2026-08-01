Estos son los estados afectados por la lluvia este sábado por el monzón mexicano

Un frente frío atípico interacciona con una bolsa de aire frío, y sumado al mozón mexicano, aporta humedad constante desde el Pacífico hacia el interior en una combinación que rompe los patrones habituales de la temporada de verano. Esta mezcla térmica detona nubes de desarrollo en pocas horas, generando una lluvia intensa y repentina que causa encharcamientos inmediatos en zonas urbanas densas y colapsa la visibilidad.

¿En qué estados habrá lluvia hoy?

Hoy, sábado 01 de agosto, los meteorólogos del Servicio Nacional prevén que la inestabilidad persista todo el fin de semana, y según su comunicado, estas serán las regiones afectadas por un sistema de tormentas que golpea el occidente y centro de México:



Guerrero registra lluvia intensa en el este y sur

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas con lluvias fuertes

CDMX, Edomex y zona centro con chubascos con descargas

Golfo de California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León con rachas de viento

Costas de Baja California y Pacífico central con oleaje elevado

¡Mantente atento al #PronósticoDelTiempo que emite el #SMNmx y planea tus actividades!



Bonito día 😀 pic.twitter.com/PUyWaGsvtr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 1, 2026

Estos fenómenos climatológicos harán que los ciudadanos enfrenten riesgo de deslaves en áreas montañosas vulnerables, y el oleaje anómalo paraliza las actividades pesqueras y turísticas locales. Por ello, Protección Civil pide que evites cruzar ríos y arroyos caudalosos, pues los especialistas anticipan que los niveles hídricos crezcan de forma súbita.

¿Qué pasará con la canícula y el calor en México?

A pesar de la intensa lluvia que se registrará, habrá un contraste de calor extremo, donde un anticiclón dominará simultáneamente el norte de la República Mexicana con temperaturas que rompen la barrera de los 45 ºC en Sonora y Baja California. Asimismo, esta onda de calor en contraste entre la humedad y el calor asfixiante, podría generar cortes de luz en estas zonas calurosas, por ello las autoridades de salud recomiendan hidratación constante ante el clima hostil.

¿Cómo estará el clima para el domingo 2 de agosto?

Según el SMN, la onda tropical número 23 avanza hacia el sureste sin perder intensidad, por lo que los chubascos regresarán a la capital por la tarde de mañana domingo 2 de agosto. Esta acumulación de agua saturará los suelos de las ciudades del país, por lo que la autoridad exhorta a la población a seguir los canales oficiales de comunicación que vigilan el avance del fenómeno "El Niño" y las afectaciones de la canícula 2026.