El dinero que perdió México y las otras selecciones que no avanzaron en el Mundial 2026; ¿qué se lleva el ganador?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo es el más grande de la historia por el número de equipos, sino también por el dinero que reparte. La FIFA aprobó un presupuesto nunca antes visto de 871 millones de dólares en premios, lo que representa un aumento enorme en comparación con lo que se entregó en el Mundial de Qatar 2022.

Este dinero se divide en dos partes: una bolsa fija que reciben todos los países solo por el hecho de participar y un premio extra que va aumentando según los partidos que ganen y qué tan lejos lleguen en el torneo. Con este sistema, todas las federaciones tienen asegurados ingresos importantes para cubrir sus gastos de viaje y hospedaje.

El "Viking Row" ruge en el Mundial



El duelo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Inglaterra y Noruega estará marcado por el "Viking Row", el fenómeno cultural donde la afición escandinava se balancea al unísono al grito de row, que significa rema.… pic.twitter.com/fSR6J5dqFG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

El premio de consolación para México y los eliminados

Para las selecciones que no lograron avanzar a las etapas finales, entre ellas México, el torneo termina con una fuerte recompensa económica. Los equipos que se quedan en los puestos del 33 al 48 reciben un pago base de 10 millones de dólares por su desempeño en la cancha.

A esa cifra se le deben sumar 2.5 millones de dólares fijos que la FIFA otorgó a cada una de las 48 naciones para su preparación previa, como campamentos de entrenamiento y viajes. Esto significa que la Selección Mexicana y el resto de los países eliminados en la primera fase aseguran un piso mínimo de 12.5 millones de dólares para sus federaciones.

¿Cuánto ganan los equipos que fueron al Mundial?

Conforme los equipos avanzan de ronda, el premio se va haciendo más y más jugoso. La tabla de premios por rendimiento quedó distribuida de la siguiente manera:

Puestos 17 al 32: 12 millones de dólares.

12 millones de dólares. Octavos de final (Puestos 9 al 16): 16 millones de dólares.

16 millones de dólares. Cuartos de final (Puestos 5 al 8): 20 millones de dólares.

20 millones de dólares. Cuarto lugar: 28 millones de dólares.

28 millones de dólares. Tercer lugar: 30 millones de dólares.

El gran premio de la competencia se definirá en el partido por el título. La selección que pierda la final y se quede con el subcampeonato del mundo obtendrá 34 millones de dólares, una cifra nada despreciable, mientras que el nuevo campeón del torneo se embolsará una cifra récord de 51 millones de dólares directos a sus vitrinas.