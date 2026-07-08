¿Qué pasará con el Estadio Ciudad de México tras el Mundial 2026? Las fechas en que volverá a recibir a la Selección Mexicana

A pesar de que la Selección Mexicana ya terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Estadio Ciudad de México seguirá albergando encuentros deportivos, precisamente también de futbol.

¿Qué sigue para el Estadio antes llamado Azteca?

🇲🇽🏆 ¿Y si sí? Esto se sabe sobre la posibilidad de que México sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2038.🏟️⚽ https://t.co/BgYbvYyh6U — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 7, 2026

Siguiente partido en el Estadio Ciudad de México

Muchos aficionados se preguntaban qué pasaría con las instalaciones del Estadio Azteca una vez que concluyeran los partidos del torneo internacional de la FIFA que se disputa actualmente.

El inmueble no cerrará sus puertas, sino que se convertirá en la sede principal del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. Esta decisión busca aprovechar la renovación para recibir a las futuras promesas del futbol.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El regreso del tricolor a la actividad está programado para este mismo verano.

Los partidos del torneo sub 20 se disputarán a partir del próximo 25 de julio y la gran final se jugará el 9 de agosto de 2026.

Durante estas semanas, la afición capitalina podrá ir a las tribunas para apoyar a los jóvenes futbolistas en su camino por asegurar un lugar en las competencias internacionales.

Los rivales de grupo que enfrentará el equipo mexicano

La Concacaf hizo el sorteo oficial y definió el destino de las selecciones. México quedó dentro del Grupo B de la competencia, un sector que comparte con Costa Rica, Guatemala y Antigua y Barbuda.

La presencia de equipos centroamericanos garantiza partidos de alta intensidad y rivalidad desde la primera fase del torneo en la capital.

🌎⚽ ¿El Mundial en 2038? 🇲🇽👀 México y Estados Unidos se perfilan como una de las opciones para albergar nuevamente la Copa Mundial de la FIFA™.



La posibilidad de que el torneo regrese a Norteamérica en 12 años cobra fuerza entre especialistas, quienes consideran que la… pic.twitter.com/oo9KYtZClS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Las reglas de la Concacaf para calificar al Mundial Sub-20

Las selecciones que logren quedarse con los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los dos mejores terceros lugares de la tabla general, avanzarán a los cuartos de final.

Una vez en esa instancia, los cuatro países que consigan ganar su partido y clasificar a las semifinales obtendrán su boleto directo para el Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Además del pase a la Copa del Mundo juvenil, este campeonato tiene en juego un premio todavía más importante para los futbolistas.

Las reglas oficiales indican que solamente el equipo que logre coronarse como campeón absoluto del torneo se quedará con el único cupo que otorga la Concacaf para ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.