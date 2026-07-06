Especial | La Selección hizo vibrar a todo un país.

Especial | Las celebraciones en Paseo de la Reforma unieron a más de 1 millón de personas.

Especial | Nuestro país se unió para apoyar en la Copa Mundial de la FIFA.

Especial | La afición estuvo en la punta de la silla apoyando al 100%.

Especial | La Selección Mexicana se jugó la vida ante Inglaterra.

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, México enseñó a todo el mundo la pasión, unión y corazón que siente por su país. La afición mexicana dio los mejores espectáculos, celebraciones y apoyo incondicional a su selección.

A pesar de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, nuestro país ya demostró lo apasionados que somos y el apoyo incondicional que damos en momentos importantes.

Festejos de la afición mexicana

La respuesta de la gente para el partido contra Inglaterra fue histórica. Los reportes de autoridades indican que SOLO en la capital hubo más de un millón 350 mil personas apoyando a México en las calles y avenidas principales, donde siguieron la transmisión en vivo.

El Ángel de la Independencia volvió a ser el punto clave donde las familias se reunieron para apoyar al Tri de principio a fin.

El apoyo no solo fue en los octavos de final, sino que en todos los partidos de la selección, incluyendo fase de grupos y dieciseisavos de final.

Gol de la Selección Mexicana provoca sismo

Las celebraciones en Paseo de la Reforma se volvieron una costumbre desde los primeros juegos.

Durante el último partido de la fase de grupos contra Ecuador, donde también se juntó un millón de personas, los festejos fueron tan apasionados que los sismógrafos registraron un sismo artificial en el momento exacto en que Julián Quiñones anotó el gol del 1-0.

Cantos y celebraciones de la afición de México

Si algo convirtió a la afición en inolvidable fue su originalidad para animar y divertirse durante los partidos de México. Lejos de los tradicionales cantos, se inventaron celebraciones como el “quiere volar”, “y si sí" y el “México, México”.

Las latas de espuma y los abrazos entre desconocidos también fueron parte de lo que se vivió.

La afición más leal y fiestera | 🇲🇽 Más de 1.3 millones alentaron a la #SelecciónAzteca pic.twitter.com/m6bpZoYgrl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 6, 2026

Así reaccionó México ante la derrota

A pesar del dolor que significó la derrota y quedar fuera de la competencia, el comportamiento de la gente sorprendió a los visitantes extranjeros, pues al terminar el encuentro, mexicanos se acercaron a los aficionados ingleses para darles la mano y felicitarlos.

El gran corazón de una afición que nunca se rinde

El impacto de los seguidores mexicanos dejó una marca imborrable en el torneo de la FIFA.

Al final, miles de aficionados reconocieron el esfuerzo y la entrega de los jugadores sobre la cancha del Estadio Ciudad de México.

Nuestro país demostró que su verdadero valor no depende de una copa, sino del corazón, unión y alegría que se vive cuando hay que apoyar a otro mexicano.